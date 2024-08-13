李玉璽成有殼一族 開心繳房貸擘劃新家藍圖

（中央社記者洪素津台北13日電）演員李玉璽在戲劇「我的意外室友」跳脫以往形象，就算對方是人妻也勇敢追愛。戲外31歲的他報喜已買房當有殼一族，笑說繳房貸雖然壓力大卻很開心，「我有一個家的藍圖在那邊。」

李玉璽近日接受中央社專訪，他分享2年前的某個晚上意外發現自己無法入眠，「我發現我無法正常睡覺，我的情緒是不對的，我不會難過，但也不會很開心。我睡不著的過程就是，我沒有在想什麼事情，但我卻睡不著，然後沒什麼情緒」。為此他決定求助心理醫生；另外決定離開父親的公司，也算是把自己砍掉重練。

李玉璽當時意識到自己變得不一樣了，「我不想被關心，我不想要出門，那時候面對父母會覺得心裡很累」。經過諮商還有更換經紀公司，他發現生活有了反轉，除了在情緒上的改變以外，就連對工作的想法跟態度也一起大轉彎。

李玉璽透露，在今年5月已買房且搬入新家，笑喊現在已負債，「雖然有房貸的壓力，但你知道你有一個家的藍圖，你知道有一個目標在那，家變成自己想要的樣子」，坦言把繳房貸往這方面想就會很開心。

從家裡搬出去之後，李玉璽明顯和父母感情變好，也開始理解父母的擔憂，和父親的衝突也減少，他提到，「可能爸爸身分從老闆轉換成父親，我跟爸爸分享事情可以家事和公事分開，也不會講個幾句話就意見不合」，現在有感自己過得更快樂了。

至於會不會把新家鑰匙給爸媽，李玉璽說：「我想要先試試看不依靠他們，生活我都希望是我自己處理，所以當要和父母見面時，或是爸媽想找我的時候，都先互相詢問對方有沒有空。」

有趣的是專訪到一半，李玉璽仍有感繳房貸壓力大，不過生活被工作塞滿的他，已經累到無法再接更多工作，經紀人在旁則是無奈擺手。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

劇中李玉璽勇敢追愛，就連人妻也不放過，戲外他笑喊，「我是一個超怕麻煩人」，在感情上不喜歡複雜化，但現在希望把注意力專注在工作上，感情上就順其自然。

李玉璽分享，接下的工作計畫是跟著歌手盧廣仲和美麗本人去「西班牙走28天」，他坦言很不喜歡走路和爬山，「如果它不是工作的話，我是絕對不會去的，我可以藉由這是一個工作，然後讓我去體驗到原本不會想要做的事情」。他認為這是讓自己生活多元的實踐方式，但回歸本人，完全不會期待出國健走。（編輯：張雅淨）1130813