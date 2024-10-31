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劉德華11/2中午補辦演唱會 觀眾可持原票券入場

2024/10/31 16:25
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（中央社記者王心妤台北31日電）歌手劉德華今晚台北小巨蛋演唱會受到颱風康芮影響停辦，主辦單位宣布將於11月2日中午12時補辦，觀眾可持原場次票券入場，無法參與的觀眾可以全額退票但不可轉讓。

劉德華原訂今晚起連續4天在台北小巨蛋開唱，昨晚北市宣布停班停課，主辦單位仍表示會如期開唱，但附註將滾動式調整。不過主辦單位超級圓頂今天下午3時在臉書發文公告，臨時接獲場地單位台北捷運公司通知要求停辦。

超級圓頂於下午4時在臉書再度公告，今晚演唱會將於11月2日中午12時補辦，觀眾可持10月31日場次的票券跟身分證入場，並依照實名制票券座位入座。若觀眾因延期無法到場，實名制票券不得轉讓，將開放全額且免手續費退票，受理時間至11月06日晚上11時59分為止。（編輯：吳協昌）1131031

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