劉德華隔11年在台開唱 攻蛋收告白樂回「我娶妳」

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（中央社記者王心妤台北1日電）天王劉德華相隔11年後，今天登台北小巨蛋舉辦「今天…is the Day」巡迴演唱會，他開場就打趣對歌迷表示，今晚變成開唱第1場是天意，歌迷向他示愛時，他更大方回應「我娶妳」。

昨晚原本是劉德華相隔11年在台北小巨蛋開唱首場，受到颱風康芮影響延期，今晚成為第一場。劉德華今天一登台就高唱「等了好久終於等到今天，等了好久終於把夢實現」，以「今天」、「沒有人可以像你」、「笨小孩」揭幕，開場就把氣氛炒熱。

劉德華唱完3首歌後對歌迷表示，「想死你了！但沒關係，今天才第一場，沒想到對不對？但這就是天意，為自己歡呼一下，這一秒鐘到最後一秒鐘盡量瘋，不要停下來。」

劉德華也說，或許台下有很多新歌迷，但也有人是40年前就愛上他的，「今天要讓你們再愛上我一次，送給你們我寫的：如果你是我的傳說。」

劉德華唱完「如果你是我的傳說」後，不小心讓麥克風掉到舞台下，他一度露出慌張表情跟動作，但撿回麥克風後又開玩笑說，「我試試看，還能聽到吼？」展現出大將之風。

劉德華今晚演唱「忘情水」、「冰雨」、「練習」、「男人哭吧不是罪」等經典歌，並以歌曲串成音樂劇，他在穿旗袍女舞者中跳舞，將時空拉回「上海灘」，並跳起國標舞，而唱到「練習」尾聲時，劉德華奔跑後並在4公尺高的吊台上跪姿滑行，掀起觀眾的驚呼聲。

演唱會最後在歌迷的安可聲中，劉德華演唱「恭喜發財」、「獨自去偷歡」等快歌組曲再度登台，更驚喜演唱台語歌「世界第一等」，及以「掌聲響起」表達對歌迷40年來支持的感謝，為演唱會畫下句點。（編輯：陳政偉）1131101

歌手劉德華（黑西裝者）睽違11年來台開唱，1日晚間在台北小巨蛋盛大舉行「今天…is the Day」演唱會，載歌載舞帶來多首經典歌曲，台下歌迷情緒嗨到不行。中央社記者張新偉攝 113年11月1日

因颱風康芮攪局，歌手劉德華（圖）「今天…is the Day」巡迴演唱會1日晚間終於在台北小巨蛋迎來首場，劉德華也對歌迷喊話，「今天我要讓你們再愛上我一次」。中央社記者張新偉攝 113年11月1日

睽違11年重返台北開唱，香港天王劉德華（中）1日晚間在台北小巨蛋舉辦「今天…is the Day」演唱會，吸引大批歌迷粉絲進場支持。中央社記者張新偉攝 113年11月1日

「今天…is the Day劉德華巡迴演唱會」1日晚間在台北小巨蛋登場，下午就有大批粉絲提前到場排隊準備進場，不少人也不忘先到商品部購買周邊商品。中央社記者張新偉攝 113年11月1日

香港藝人劉德華1日晚間在台北小巨蛋開唱，午後許多粉絲到場排隊等待進場，有家長帶著小朋友一起欣賞演唱會，還特別打造燈牌道具，盼吸引偶像關注。中央社記者張新偉攝 113年11月1日

歌手劉德華「今天…is the Day」巡迴演唱會1日晚間在台北小巨蛋舉行，有歌迷穿上劉德華主演電影「與龍共舞」劇情中的龍蝦裝，手機秀出「大陸雞」等字樣。中央社記者張新偉攝 113年11月1日