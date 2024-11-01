劉德華隔11年在台開唱 攻蛋收告白樂回「我娶妳」
2024/11/1 22:46（11/1 22:56 更新）
（中央社記者王心妤台北1日電）天王劉德華相隔11年後，今天登台北小巨蛋舉辦「今天…is the Day」巡迴演唱會，他開場就打趣對歌迷表示，今晚變成開唱第1場是天意，歌迷向他示愛時，他更大方回應「我娶妳」。
昨晚原本是劉德華相隔11年在台北小巨蛋開唱首場，受到颱風康芮影響延期，今晚成為第一場。劉德華今天一登台就高唱「等了好久終於等到今天，等了好久終於把夢實現」，以「今天」、「沒有人可以像你」、「笨小孩」揭幕，開場就把氣氛炒熱。
劉德華唱完3首歌後對歌迷表示，「想死你了！但沒關係，今天才第一場，沒想到對不對？但這就是天意，為自己歡呼一下，這一秒鐘到最後一秒鐘盡量瘋，不要停下來。」
劉德華也說，或許台下有很多新歌迷，但也有人是40年前就愛上他的，「今天要讓你們再愛上我一次，送給你們我寫的：如果你是我的傳說。」
劉德華唱完「如果你是我的傳說」後，不小心讓麥克風掉到舞台下，他一度露出慌張表情跟動作，但撿回麥克風後又開玩笑說，「我試試看，還能聽到吼？」展現出大將之風。
劉德華今晚演唱「忘情水」、「冰雨」、「練習」、「男人哭吧不是罪」等經典歌，並以歌曲串成音樂劇，他在穿旗袍女舞者中跳舞，將時空拉回「上海灘」，並跳起國標舞，而唱到「練習」尾聲時，劉德華奔跑後並在4公尺高的吊台上跪姿滑行，掀起觀眾的驚呼聲。
演唱會最後在歌迷的安可聲中，劉德華演唱「恭喜發財」、「獨自去偷歡」等快歌組曲再度登台，更驚喜演唱台語歌「世界第一等」，及以「掌聲響起」表達對歌迷40年來支持的感謝，為演唱會畫下句點。（編輯：陳政偉）1131101
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