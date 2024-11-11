陶喆演唱會驚人體力 談麥克風消音稱是缺陷美

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（中央社記者洪素津台北11日電）金曲歌王陶喆昨晚在台北小巨蛋舉辦第2場演唱會，3小時飆唱30首，陶喆表示維持體力很重要，就像馬拉松一樣需要配速，至於麥克風消音，陶喆笑稱唱現場難免有突發，就是缺陷美。

陶喆帶著全新世界巡迴演唱會「Soul Power II」唱回台北小巨蛋，在9、10日的演唱會裡展現驚人體力，飆唱3小時30首歌，在主舞台、延伸舞台、迷你舞台反覆移動奔跑，台北站演出完美落幕後，陶喆接受會後訪問坦言：「3小時要維持體力！這個秀真的是不容易唱的秀，隨便都要超過3小時。台北站沒有演出時數限制可以多唱一些歌曲。」

陶喆表示要維持好體力，要像運動員一樣控制好狀態，「這邊休息、這邊衝，配速很重要！就像馬拉松一樣。」他曾在北京站、南京站挑戰連續3場演出，認為場次不是要去證明什麼事情，就是有那麼多歌想唱，也不是比時間長，而是注重在品質。

而昨晚唱到「愛我還是他」時發生了麥克風消音狀況，陶喆回想過程說：「這就是現場，最好看不是所有完美，而是缺陷美，你怎麼救回來應對，控制好狀況。」

另外，陶喆向粉絲宣告好消息，透露接下來巡演將會開始在戶外場館演出，「人數都是至少2萬人起跳，確實是很消耗體力，過去都我們沒有過延伸舞台，這次對我來說是暖身先習慣，是很好的訓練！」

至於有沒有想要在大巨蛋開唱，陶喆笑回：「大巨蛋先讓杰倫挑戰，杰倫加油！」而新專輯進度，陶喆表示一切都在掌控中，「這次是大的專輯，有十幾首歌！帶給大家驚喜，音樂上我有堅持、認真！」（編輯：李亨山）1131111