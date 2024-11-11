胡瓜首度攜手兒女主持實境節目 盼推廣苗栗觀光

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（中央社記者洪素津台北11日電）藝人胡瓜與女兒胡盈禎、兒子胡釋安聯手主持客家電視實境節目「胡來旅行社」，一家3口到苗栗經營旅社，酬勞各自談，胡瓜則表示苗栗是他的家鄉，希望幫苗栗推廣觀光發展。

電視資歷長達42年的綜藝大哥胡瓜，今年首度與女兒胡盈禎（小禎）、兒子胡釋安同台，3人回到瓜哥的出生地苗栗，在當地經營一間旅行社，幫每集來賓量身打造專屬行程。

胡瓜今天帶女兒胡盈禎和兒子胡釋安出席記者會分享錄影趣事，被問到來賓人選，胡瓜表示，通常是要會講客語的藝人，「羅時豐嗎？不是有大頭嗎？」開起羅時豐之前因YouTube頻道與姪子鬧翻事件的玩笑。

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胡瓜除了主持棚內、外景節目，日前也開設「下面一位」YouTube頻道，他透露至今已經花了新台幣600萬元，「成本很多，體力也很多，跟做節目差不多」；胡瓜也因為忙於節目拍攝，透露根本沒休息的時間，就靠運動維持體力、訓練全身靈活度，也能預防關節沾黏。

胡盈禎則分享16歲的女兒Emma近日投身當演員，拍攝父親李進良投資的影集「整形過後」，小禎表示女兒已經長大，有自己的生活，「不能隨意去探班，要她允許，我才能去。」（編輯：陳政偉）1131111