彭于晏攜狗真摯演出 新片「狗陣」攻春節賀歲檔期

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（中央社記者洪素津台北20日電）演員彭于晏主演電影「狗陣」，他在劇中頂著光頭，且和狗狗有真摯動人的演出，再搭配片中荒涼浩瀚的壯闊景緻，征服各大國際影展，電影也確定在春節賀歲檔期登場。

「狗陣」劇情描述剛出獄的彭于晏重返故鄉，為了生計，他加入打狗隊，以捕運流浪狗為業，沒想到卻被一隻流浪黑狗反咬一口，恰巧狂犬病毒正流行，2個同病相憐的靈魂被隔離在一起，相濡以沫逐漸產生感情，彭于晏為自我救贖，更為拯救更多流浪狗，決定開始積極行動。

彭于晏透過新聞稿分享自己將近2年沒有拍戲，一場疫情讓他改變人生觀，他在疫情間接到電影「狗陣」的戲約，當時就覺得「沒有理由拒絕」；彭于晏認為片中黑狗就是自己人生的鏡子，他們都在尋找生命的出路，坦言演出是他「人生中難得的體驗」。

導演管虎則大讚彭于晏「身上有一種單純的動物性，非常難得」，因此找他演出。

彭于晏在片中頂著俐落光頭，沉默寡言、壓抑堅定，造型及演出均極具顛覆性，該片除獲坎城影展「一種注目」最佳影片大獎，狗明星也獲狗狗金棕櫚獎評審團大獎。「狗陣」將於2025年1月29日大年初一上映。（編輯：李亨山）1131120