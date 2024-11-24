周湯豪演唱會邀比莉同歡 報12強台日戰比數嗨翻

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（中央社記者洪素津台北24日電）歌手周湯豪這個週末在小巨蛋舉行演唱會，今天媽媽比莉登台助陣，開唱時間遇上世界12強棒球賽台日冠軍戰，周湯豪在唱完嗨歌後也報上比數，讓全場歌迷熱血沸騰。

周湯豪23、24日在小巨蛋舉行「motorola呈獻 周湯豪REALIVE （R2） 特仕版」演唱會，嗨歌一首接一首，更邀媽媽比莉同歡。比莉一身亮片戰袍氣勢登場，演唱兒子為她量身打造的夯曲「比莉卡厲害」。緊接著周湯豪也穿上拳王般的戰袍，和比莉一起演唱「什麼都不必說」，全場嗨翻。

比莉表示，「好開心喔，這是我第2次站在小巨蛋，只有2首歌，有人不准我多唱，因為我比較紅」。周湯豪則笑說，不論做台前或幕後的工作，最酷的還是可以幫自己的媽媽寫歌、拍MV，甚至一起同台表演，他有感而發地說：「我們應該是地球上很酷的母子。」

而周湯豪今天開唱恰好碰上12強台日冠軍戰，他演唱到一半報上比數，和全場歌迷一起為台灣加油。

周湯豪昨晚開唱太賣力不慎扭到腳，演唱會結束後趕緊冰敷，團隊更找物理治療師協助。不過周湯豪左腳仍需裹著護踝，他忍痛賣力演出，更對歌迷表達感謝，「謝謝昨晚的大家，昨晚太炸，腳扭到直接腫起來，今天繼續炸」。（編輯：張雅淨）1131124