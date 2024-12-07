魏德聖BIG送愛到南美 巴西首映感動200餘名觀眾

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（中央社記者唐雅陵聖保羅7日專電）「BIG送愛到南美：魏德聖導演慈善放映之旅」活動3日在巴西聖保羅舉辦開幕放映及導演座談，傳達來自台灣的愛與力量，為當地兒童癌症醫院募款並宣導兒癌福利工作。

「BIG送愛到南美：魏德聖導演慈善放映之旅」由台巴藝術文化交流協會（ATBICA）統籌，會長謝如欣指出，今年五月受邀參加巴西兒童癌症醫院（GRAACC）大麥克感恩茶會，聽到病童母親含淚感謝並懇求台僑持續資助孩子們的醫療，非常感動，尤其看到身體承受病痛的孩子們反而在安慰憂心的父母，和電影BIG裡呈現的如出一轍，於是決定邀請魏德聖到南美洲巡迴放映電影。

GRAACC是全南美洲最大的兒童癌症治療及社福機構，擁有完善醫療設備，並為各地貧童家庭提供免費醫療、就診、住宿、餐食等資源，此次巴西華僑慈善基金會集合僑界力量，結合台巴藝術文化交流協會為兒癌醫院募款、宣導癌症社福工作，希望在充滿感恩的聖誕時節，透過電影溫暖南美洲觀眾的心，把愛從台灣送到地球另一端。

魏德聖導演的兒癌主題電影BIG，講述6個來自不同背景的兒癌家庭，用愛相互扶持，在醫院病房裡共享歡笑淚水的故事，結合動畫呈現孩童對抗病魔的勇敢戰鬥，與現實生活中和家人之間的溫暖互動，感動全球觀眾。

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3日開幕放映及導演座談活動吸引200餘名觀眾，包括駐巴西代表廖志賢、巴拉圭駐聖保羅總領事阿瓦洛斯（Luis Fernando Ávalos）、聖保羅國際影展策展人席瓦（Cláudio Silva）、聖保羅同志藝術節策展人費舍爾（André Fischer）、GRAACC機構發展總監阿勒斯多夫（Tammy Allersdofer）等。

7日和8日，魏德聖在巴西的BIG慈善巡迴還有3場，均為自由奉獻免費放映，所募得款項將全數捐給GRAACC。（編輯：陳承功）1131207