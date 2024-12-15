BL劇「秘密關係」改編日本漫畫 2男主初見超有感

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（中央社記者洪素津台北15日電）日本漫畫改編BL劇「秘密關係」今天開鏡，該劇由日本男團BUGVEL台灣成員王君豪搭檔演員成晞主演，王君豪自曝第一次與成晞見面對戲就超有感覺，2人現在有空就膩在一起。

BL劇「秘密關係」改編自日本漫畫家KOMEOKA SIG的人氣作品「怎麼可能高潮了就結束！」在得知作品將在台灣影視化，KOMEOKA說：「這是我自己非常有感情的一部作品，非常期待演員們會如何演出，也很想看到影像會如何呈現。無論知不知道原著漫畫，我希望台灣及日本的大家都能喜歡。」

「秘密關係」是從剪刀、石頭、布開始的青春戀愛記事，主角2人成為戀人後，對外卻只能稱是兄弟，甜蜜戀愛的背後，因難以跨越的距離出現考驗。

前韓國YG娛樂練習生王君豪（GUNO）現為日本男團BUGVEL成員之一，出道後持續精進歌舞實力的他，先前便期許自己能跨足戲劇圈拍BL劇，如今美夢成真，他說：「我有很多韓國和泰國的朋友有演BL劇，一直都想試試看。」

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成晞曾參與「飛魚高校生」、「廢財闖天關」等戲劇作品演出，也是創作歌手。成晞過去參與過不少BL劇試鏡，對於角色，他說：「我們都是外冷內熱的人，其他演員也說我看起來好像很難接近，但認識後才知道不是如此。」

成晞與王君豪在試鏡時初次見面，王君豪說：「那天和很多人對戲，但和成晞對起來最有感覺。」成晞則說，兩人都是土象星座，個性很合拍，「這陣子我們幾乎是天天見面，一起上表演課或排戲，結束後也會一起吃飯，或是帶狗狗見面」。（編輯：張雅淨）1131215