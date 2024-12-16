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碧昂絲淚灑錄音室 攜12歲愛女獻聲「木法沙」

2024/12/16 19:52（12/16 20:01 更新）
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電影「獅子王：木法沙」將於19日上映，歌手碧昂絲（Beyonce）（左）與女兒布魯艾薇卡特（Blue Ivy Carter）（右）受邀一同獻聲配音。（迪士尼提供）中央社記者王心妤傳真 113年12月16日
電影「獅子王：木法沙」將於19日上映，歌手碧昂絲（Beyonce）（左）與女兒布魯艾薇卡特（Blue Ivy Carter）（右）受邀一同獻聲配音。（迪士尼提供）中央社記者王心妤傳真 113年12月16日
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（中央社記者王心妤台北16日電）迪士尼電影「獅子王：木法沙」邀請歌手碧昂絲（Beyonce）跟12歲的女兒布魯艾薇卡特（Blue Ivy Carter）一起獻聲配音，碧昂絲看到女兒錄音時感動落淚，並多次表示以她為榮。

布魯艾薇卡特曾被媒體形容是「世界上最有名氣的嬰兒」，除了幼時的哭聲被放進歌裡，從小就跟著碧昂絲四處開唱，此次更跟碧昂絲一起為「獅子王：木法沙」（Mufasa: The Lion King）獻聲。

根據電影公司提供資料，導演貝瑞傑金斯（Barry Jenkins）表示，他當時因為聽了布魯艾薇卡特為短片「髮之戀」（Hair Love）錄音的有聲書，「我當時擔心碧昂絲是否願意和女兒演對手戲？結果事實證明我多慮了，當我向她們提出邀請時，母女毫不猶豫就答應了。」

碧昂絲在錄音室聽到布魯艾薇卡特的配音後感動落淚，更大方表示以女兒為榮。碧昂絲並說，她一直不想讓孩子們過早生活在鎂光燈下，不過布魯艾薇卡特從3歲開始就會創作，「她認真面對每一份工作，而且重要的是，她玩得很開心。」

布魯艾薇卡特則說這次錄音室一次驚奇的體驗，感謝工作人員和導演的支持，讓她有了很棒的體驗，希望其他的兒童也能一起看電影並樂在其中。

「獅子王：木法沙」將於19日上映。（編輯：李亨山）1131216

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