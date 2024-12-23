韓國偶像BAEKHO登紅白舞台 最愛台灣牛軋糖

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（中央社記者洪素津台北23日電）韓國偶像BAEKHO（姜東昊）將來台參加台視「2025超級巨星紅白藝能大賞」，他喊話會帶來充滿能量的表演，更透露要大啖台灣美食火鍋和芒果冰，也想帶回牛軋糖當伴手禮。

台視「2025超級巨星紅白藝能大賞」將於明年1月5日在台北小巨蛋登場，豪華卡司陣容成為年度熱議話題，今天台視透過新聞稿再公布一組國際嘉賓，正是兼具顏值與實力的歌手BAEKHO。

BAEKHO在2022年推出個人首張迷你專輯Absolute Zero，憑藉R&B、Synth POP等多樣化曲風，展現出卓越的音樂實力，讓dOnO（官方粉絲名）深深感受到他的個人魅力。

BAEKHO喊話這次會帶來充滿能量的表演，更展現對dOnO們的深厚情感，他表示，「很高興能登上紅白舞台，當我在舞台上看到你們的時候，我總是非常開心，我會帶給大家滿滿的能量，請大家多多期待，也請dOnO們多多愛我吧。」

BAEKHO透露對芒果冰和火鍋念念不忘，尤其是牛軋糖，要特別買回韓國慢慢享用。除了音樂表現，BAEKHO結實的肌肉與自律的生活也成為粉絲們的榜樣，他分享，「除了每天固定鍛鍊外，我也熱愛美食，但在有舞台表演的時候，會特別控制飲食。」

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談到新年必做的事情，BAEKHO說，雖然沒有特定活動，但每年都會抱著「今年也要努力生活」的信念展開新的一年。即將登上紅白舞台的他透露，為大家準備了一場療癒演出，「希望忙碌生活中的大家，能透過我的演出獲得滿滿正能量。」

台視「2025超級巨星紅白藝能大賞」將於2025年1月5日在台北小巨蛋登場，並於農曆除夕（2025年1月28日）在台灣電視台（台視主頻）播出。（編輯：張雅淨）1131223