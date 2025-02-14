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直播／台中新光三越氣爆 卓榮泰聽取市府簡報
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資深藝人楊燕盼推廣孝道 籲政府入資源照顧高齡者

2025/2/14 14:35
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（中央社記者黃旭昇新北14日電）80歲資深藝人楊燕受邀到板橋榮家演唱「蘋果花」等經典歌曲，獲得老榮民熱烈掌聲與爭相合照。她以高齡103歲母親受到好照顧為例，盼推廣孝道，政府更投入資源照顧高齡者。

板橋榮家13日下午辦元宵公益演唱會，遠從美國紐約回台的資深藝人楊燕，不斷電連唱1小時，她親切與榮民們合影、握手、為照片簽名，讓長輩重溫青春記憶。

楊燕說，1937年對日抗戰時，淞滬會戰死守四行倉庫的楊瑞符是她的姨父。她的父親也是軍人，她年輕時就住在板橋浮洲里的婦聯一村，也在板橋求學，此次回到故鄉展現對長輩們的敬意與祝福。

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楊燕接受中央社記者訪問表示，自己的母親已103歲，受到家人良好的照顧，也深感照顧者的不容易，希望在台灣推廣孝道。面對高齡化社會，希望政府投入更多長照資源給銀髮族。

板橋榮家主任陳桂美頒狀感謝協助公益演出的單位與人士，新北市新聞記者職業工會理事長黃村杉說，榮民過去為國家奉獻青春，盼望透過舉辦這次演唱會，讓長輩感受社會溫暖，知道大家都沒忘記榮民的貢獻。（編輯：龍柏安）1140214

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