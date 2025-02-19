節目探討直播主日常 梁赫群：要創造不同面向

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（中央社記者洪素津台北19日電）藝人梁赫群、徐小可合作主持新節目，節目深入探討直播主沒日沒夜的日常，梁赫群和徐小可也試著當直播主深入了解，梁赫群表示藝人要創造不同面向，工作和網路作結合也是一項選擇。

全新實境外景節目「直播下班後」，今天舉辦開播記者會，梁赫群、徐小可在節目中走訪全台人氣直播主鏡頭下的生活。節目除了解開創新產業背後的真實面貌，同時也深入這些直播主的幕後成功故事。

近幾年斜槓開啟直播帶貨行列的徐小可說，即便跨入直播領域，徐小可表示自己本業還是以電視通告為主，「藝人要真的轉成直播主，我覺得不太容易。」

而問起近況，徐小可透露老公阿Ben昨天開刀拿掉膽結石，今天出院，「醫生和護理師都嚇到，因為拿出5顆膽結石，把他的膽塞到很滿」，徐小可呼籲大家除工作也要照顧好身體。

在拜訪這些直播主過程中，梁赫群印象最深刻的一次直播體驗，是直接在海上漂流做直播，因為直播主的需求必須要賣衣服，「我和徐小可坐在一個SUP（槳板）上直播，那次拍攝我們下半身整個都濕了！」

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梁赫群近來模仿孔劉頗有心得，問及梁赫群若轉型直播主會以哪種風格，梁赫群笑稱「看觀眾需求」，逗趣表示藝人都要創造不一樣的面相，工作也要試著跟網路做結合，如果粉絲要他扮孔劉也會盡量達成粉絲要求。

「直播下班後」將於3月2日起，每週日晚間7時於八大綜合台全台首播。（編輯：李亨山）1140219