加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
自由之家：全球自由度連19年下滑 台灣94分亞洲第2
首頁 / 娛樂

台馬夜市文化交流 苗可麗、胡宇威擺攤秀台味

2025/2/26 17:08
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪素津台北26日電）台灣綜藝節目「我們這一攤2」前進馬來西亞進行夜市文化交流，將台灣的人情味與地道小吃帶到當地，苗可麗、胡宇威領軍擺攤，更請來大咖幫手助陣，透過美食與世界交朋友。

三立、華視與馬來西亞無線電視台八度空間合作，推出全新內容綜藝實境「我們這一攤2」，由苗可麗、胡宇威、蔡昌憲、禾浩辰、蔡凡熙一起主持，同時更邀請到超大咖幫手助陣，有李銘順、高捷、Janet（謝怡芬）、李李仁、李翊君、謝佳見等人，一起合作展現台馬夜市文化的獨特魅力，也期望節目可以像台灣隊一樣走向國際，被更多人看見。

「我們這一攤2」今天舉辦首映記者會，攤主們亮麗出席，大談擺攤辛苦，節目征戰全台夜市拍攝4個月，連2季的大廚胡宇威被公認是「業績王」，因為他粉絲根基強，連蔡昌憲都笑說他粉絲包到底，還一路跟到馬來西亞。

禾浩辰則是擺攤的「出包王」，有幾次在料理的過程中都讓大家都聞到焦味，他笑說當時自己三魂七魄都沒了，整個人都傻住。

負責外場公關的苗可麗，是首屈一指的「叫賣王」，她透露胡宇威相當認真，常常私底下廚試味道，不會因為只是拍節目而妥協，希望產出的產品達到最高品質，苗可麗也大開胡宇威玩笑：「他毛很多，只是大家都不敢說。」

google news透過 Google News追蹤中央社

胡宇威對料理有他的堅持，有次有民眾在他面前吃完料理，隨口一句「還好！」讓胡宇威當頭棒喝，他認為自己是「味道把關」的人，希望端出是最好的，而不是靠藝人那張臉在做生意，他當晚就和夥伴溝通，期許能夠把產品做得更美味。

「我們這一攤2」將於3月1日起每週六晚間10時，於三立台灣台首播，華視主頻於3月8日起每週六晚上8時播出，馬來西亞八度空間頻道3月15日起每週六晚上9時播出。（編輯：龍柏安）1140226

胡宇威
胡宇威美國籍免服兵役 曾遭父母勸退未從軍公視打造新實境節目 奧運銅牌得主文姿云參與挑戰
苗可麗
「大港開唱」再現陳一郎 AI科技致敬飄撇男兒
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

19
更多編輯台推薦新聞：