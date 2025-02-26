台馬夜市文化交流 苗可麗、胡宇威擺攤秀台味

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（中央社記者洪素津台北26日電）台灣綜藝節目「我們這一攤2」前進馬來西亞進行夜市文化交流，將台灣的人情味與地道小吃帶到當地，苗可麗、胡宇威領軍擺攤，更請來大咖幫手助陣，透過美食與世界交朋友。

三立、華視與馬來西亞無線電視台八度空間合作，推出全新內容綜藝實境「我們這一攤2」，由苗可麗、胡宇威、蔡昌憲、禾浩辰、蔡凡熙一起主持，同時更邀請到超大咖幫手助陣，有李銘順、高捷、Janet（謝怡芬）、李李仁、李翊君、謝佳見等人，一起合作展現台馬夜市文化的獨特魅力，也期望節目可以像台灣隊一樣走向國際，被更多人看見。

「我們這一攤2」今天舉辦首映記者會，攤主們亮麗出席，大談擺攤辛苦，節目征戰全台夜市拍攝4個月，連2季的大廚胡宇威被公認是「業績王」，因為他粉絲根基強，連蔡昌憲都笑說他粉絲包到底，還一路跟到馬來西亞。

禾浩辰則是擺攤的「出包王」，有幾次在料理的過程中都讓大家都聞到焦味，他笑說當時自己三魂七魄都沒了，整個人都傻住。

負責外場公關的苗可麗，是首屈一指的「叫賣王」，她透露胡宇威相當認真，常常私底下廚試味道，不會因為只是拍節目而妥協，希望產出的產品達到最高品質，苗可麗也大開胡宇威玩笑：「他毛很多，只是大家都不敢說。」

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胡宇威對料理有他的堅持，有次有民眾在他面前吃完料理，隨口一句「還好！」讓胡宇威當頭棒喝，他認為自己是「味道把關」的人，希望端出是最好的，而不是靠藝人那張臉在做生意，他當晚就和夥伴溝通，期許能夠把產品做得更美味。

「我們這一攤2」將於3月1日起每週六晚間10時，於三立台灣台首播，華視主頻於3月8日起每週六晚上8時播出，馬來西亞八度空間頻道3月15日起每週六晚上9時播出。（編輯：龍柏安）1140226