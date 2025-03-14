詹懷雲江齊「有病」譜戀曲 許富翔拍腹肌謀福利

（中央社記者王心妤台北14日電）國片「有病才會喜歡你」今天試映，導演許富翔率演員詹懷雲、江齊及黃冠智會後受訪。詹懷雲接連幾部作品都裸上半身演戲，許富翔也笑認片中某場露腹肌的戲是之後討論過才加上的。

詹懷雲、江齊、劉修甫、黃冠智、百白和監製賴宇同今天都出席試映並受訪，詹懷雲片中有場戲只穿著內褲跟江齊對戲，江齊透露，真正演戲時不會害羞，因為詹懷雲開拍前就沒穿衣服在片場走來走去，詹懷雲則澄清，「那時候我們是拍到一半放飯啦。」但他也坦承只敢吃一點東西，不敢吃太多，也不敢完全不吃飯導致肚子發出聲音。

江齊曾跟盧廣仲合拍電影「他馬克老闆」，這次跟詹懷雲譜戀曲，她表示，跟兩人合作的感覺很不同，盧廣仲會分享音樂，跟詹懷雲合拍則很輕鬆愉快。江齊也表示，這次拍攝沒有吻戲並不會感覺可惜，反而覺得這樣讓電影更有餘韻。

電影上演青春戀曲，黃冠智自稱喜歡直球對決，但還是要細膩處理，像是跟太太求婚時，會先把求婚儀式設計成拍MV，「不過太太後來說，她早就發現我趁睡覺時測量她的無名指，知道她有發現時還是有點失落。」

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另外，電影主題曲「我天生-有病版」由告五人演唱，他們也說，「我們一看完電影，就決定希望邀請演員參與演唱，因為這首歌不只是電影的主題曲，更像是電影的一部分，透過音樂讓角色的情感更加立體。」

告五人也特別探班去看詹懷雲跟江齊錄音，因為看到他們進入專注狀態，甚至不好意思打招呼，但也肯定他們的演出，「一聽到他們唱歌，彷彿瞬間回到電影裡，被他們演技害到鼻酸的畫面馬上浮現。」（編輯：謝雅竹）1140314