金曲歌后彭佳慧4度攻蛋 驚吐最大酸民是親生兒

（中央社記者洪素津台北17日電）金曲歌后彭佳慧將4度攻蛋，再於小巨蛋開唱。現在的她有男友和兒子陪伴，生活狀態舒適，還笑說兒子就是最大酸民，詢問兒子意見總被唱反調，只好轉念，兒子講還好就是很好。

彭佳慧將於6月7日在台北小巨蛋舉行「一路這樣愛過來」演唱會，今天舉辦記者會。她表示，從1996年出道到現在，轉眼間已經29年，這次是第4次攻蛋，雖然是第4次，但還是有種熟悉卻又膽怯的心情，在籌備的每一步都戰戰兢兢，並透露歌單選用壓力最大，不過目前都以自己的歌為主。

彭佳慧笑說，Ella（陳嘉樺）指她攻蛋開唱4次就是「梅開四度」。被問及想不想挑戰大巨蛋開唱，她回答：「大巨蛋只可遠看、不能褻玩焉，我光是唱完小巨蛋都覺得還可以再補強一些，對我來說，可以唱小巨蛋已經是心滿意足的事。」

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除了籌備演唱會外，彭佳慧也大方分享近況，表示自己和小8歲的男友目前還沒有結婚打算，「現在非常好」，自己對自己負責、對孩子負責，這個狀態滿舒適的。不過她也放閃透露，男友會幫她煮冰糖燉雪梨，相當貼心。

上次彭佳慧找兒子當演唱會嘉賓，令大家驚喜，她稱讚兒子「很有大將之風」，並曝光兒子聽到她再度開唱的消息時，竟回：「蛤？又要唱了。」彭佳慧笑說：「最大的酸民就在我家。」青春期的兒子總會和她唱反調，但也習慣聽到兒子的「還好」，就一定是「很好」。（編輯：張雅淨）1140317