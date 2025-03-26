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曾國城扁桃腺發炎缺席公益活動 王偉忠：忘情於江湖

2025/3/26 12:18（3/26 12:49 更新）
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2025中華演藝人高爾夫球協會年度慈善賽26日上午在新北林口舉行，製作人王偉忠（戴帽者）遇媒體堵訪，回應有關近日主持人曾國城失言爭議。中央社記者翁睿坤攝 114年3月26日
2025中華演藝人高爾夫球協會年度慈善賽26日上午在新北林口舉行，製作人王偉忠（戴帽者）遇媒體堵訪，回應有關近日主持人曾國城失言爭議。中央社記者翁睿坤攝 114年3月26日
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（中央社記者洪素津台北26日電）陷入失言風波的主持人曾國城原訂今天早上要出席高爾夫球慈善活動，卻因桃腺發炎、身體不適臨時缺席，與會的王偉忠表示，演藝圈哪一天不是風風雨雨，「所以就忘情於江湖吧。」

巫啟賢、胡盈禎（小禎）、佩甄、聶雲、侯昌明等人今天出席2025中華演藝人高爾夫球協會年度慈善賽，發起人巫啟賢表示，繼去年幫助龜山國小及偏鄉小學後，今年再捐贈150萬的車子給阿里山偏鄉，當作巡迴醫療車，並透露籌備這場活動長達半年，可以說是用心良苦，也希望對社會有意義。

近來曾國城因發言不當辭去節目「一字千金」主持，也丟了代言。身為中華演藝人高爾夫球協會理事長的曾國城今天本來要現身，沒想到卻臨時缺席，巫啟賢受訪時透露，曾國城扁桃腺發炎，感冒嚴重臨時無法來，「事主之後有時間跟大家好好溝通，城城是我們的理事長，他一定會有機會跟大家好好面對面溝通，希望今天重點放在公益賽。」

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同行的侯昌明也說：「曾國城是我好朋友，看到的城哥就是熱心公益，他就算不能來也很關心我們，希望我們可以發揮公益的最大能量。」

另外，佩甄昨晚有與曾國城聯繫，進而得知他身體抱恙不便出席；王偉忠則表示，他們已經被下令不要多講話，至於曾國城的事件，他認為演藝圈哪一天不是風風雨雨，所以就忘情於江湖吧。（編輯：龍柏安）1140326

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2025中華演藝人高爾夫球協會年度慈善賽26日上午在新北林口舉行，發起人巫啟賢（左2）受訪表示曾國城扁桃腺發炎，身體不適所以不克前來。左為藝人聶雲、左3為藝人侯昌明。中央社記者翁睿坤攝 114年3月26日
2025中華演藝人高爾夫球協會年度慈善賽26日上午在新北林口舉行，發起人巫啟賢（左2）受訪表示曾國城扁桃腺發炎，身體不適所以不克前來。左為藝人聶雲、左3為藝人侯昌明。中央社記者翁睿坤攝 114年3月26日
2025中華演藝人高爾夫球協會年度慈善賽26日上午在新北林口舉行，發起人巫啟賢（左3）與藝人聶雲（左2）、侯昌明（左5）、佩甄（右3）等人比讚合影。中央社記者翁睿坤攝 114年3月26日
2025中華演藝人高爾夫球協會年度慈善賽26日上午在新北林口舉行，發起人巫啟賢（左3）與藝人聶雲（左2）、侯昌明（左5）、佩甄（右3）等人比讚合影。中央社記者翁睿坤攝 114年3月26日
2025中華演藝人高爾夫球協會年度慈善賽26日上午在新北林口舉行，許多藝人到場共襄盛舉。前右為發起人巫啟賢、前左為藝人聶雲。中央社記者翁睿坤攝 114年3月26日
2025中華演藝人高爾夫球協會年度慈善賽26日上午在新北林口舉行，許多藝人到場共襄盛舉。前右為發起人巫啟賢、前左為藝人聶雲。中央社記者翁睿坤攝 114年3月26日
2025中華演藝人高爾夫球協會年度慈善賽26日上午在新北林口舉行，發起人巫啟賢（前）致詞時透露籌備這場活動長達半年，可以說是用心良苦，也希望對社會有意義。中央社記者翁睿坤攝 114年3月26日
2025中華演藝人高爾夫球協會年度慈善賽26日上午在新北林口舉行，發起人巫啟賢（前）致詞時透露籌備這場活動長達半年，可以說是用心良苦，也希望對社會有意義。中央社記者翁睿坤攝 114年3月26日
2025中華演藝人高爾夫球協會年度慈善賽26日上午在新北林口舉行，發起人巫啟賢（右2）與製作人王偉忠（右1）、演員檢場（左1）等人合影留念。中央社記者翁睿坤攝 114年3月26日
2025中華演藝人高爾夫球協會年度慈善賽26日上午在新北林口舉行，發起人巫啟賢（右2）與製作人王偉忠（右1）、演員檢場（左1）等人合影留念。中央社記者翁睿坤攝 114年3月26日
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