廖克發摘楊士琪紀念獎 強調創作不該輕易妥協

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（中央社記者王心妤台北28日電）第5屆傑出影視聽工作者聯合頒獎典禮今天舉行，導演廖克發抱回楊士琪紀念獎，他提及恩師廖慶松當年將「悲情城市」帶出國參加威尼斯影展，並用電影讓他知道不要輕易在創作妥協。

馬來西亞出身的台灣導演廖克發過去的紀錄片關注東南亞華人歷史，以扎實的田野調查為真相敘事，新片「由島至島」也摘下金馬獎、台北電影獎的最佳紀錄片，並由資深剪接廖慶松頒獎。

廖克發表示，廖慶松當年帶著「悲情城市」去威尼斯影展時，是要帶著電影膠卷的拷貝片，因為重量太重需要分給好幾人帶出國，這些人都要承擔風險，「能夠和這些人見面、承擔他們某種記憶的重量，我覺得是讓我的生命更豐富的過程，他們也提醒著我，不要那麼容易對世界妥協。」

名導侯孝賢前年證實罹患阿茲海默症，好友廖慶松今天受訪表示，仍跟侯孝賢的兒子保持聯絡，也會互相幫忙，「我們合作了50年，他後期的作品也都是我監製的。」而影后舒淇將推出首部執導的長片「女孩」，廖慶松也說有收到舒淇詢問一些音樂創作的問題。

「春行」雙導彭紫惠跟王品文在影展收穫許多獎項，但她們今天表示，要拍出第2部片仍很困難，已經要開始籌措資金，「但很多銀行聽到電話都秒掛（電話）。」她們提到「春行」籌備花了6年，希望下部作品不用這麼久。

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年度影視聽遺產保存貢獻獎頒給投入影視聽產業近70年的張宗榮，他年輕時就在九份昇平戲院擔任電影辯士，之後投身台語廣播、電視戲劇製作，他去年將製作的廣播電視節目專業母帶、劇本等創作文物捐給影視聽中心。

其他獲獎人還包括「中華民國電影攝影協會最佳貢獻獎」卓杰、「台灣影評人協會特別貢獻獎」放映週報、「2025傑出編劇工作者」杜政哲、「傑出影視剪輯工作者」陳博文、「電影傑出工作者」梁良等。（編輯：陳政偉）1140328