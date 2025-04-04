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槍與玫瑰相隔7年三度來台 5/10桃園開唱

2025/4/4 13:54（4/4 14:11 更新）
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美國金屬搖滾樂團槍與玫瑰（GUNS N
美國金屬搖滾樂團槍與玫瑰（GUNS N' ROSES）將於5月10日來台巡演，全票種門票將於6日開賣。（爻域文創提供）中央社記者王心妤傳真 114年4月4日
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（中央社記者王心妤台北4日電）相隔7年，美國金屬搖滾樂團槍與玫瑰（GUNS N' ROSES）要來了，主辦單位今天宣布，槍與玫瑰將於5月10日第3度來台灣巡演，地點為桃園陽光劇場，全票種門票於6日開賣。

槍與玫瑰今年成軍剛好邁入40年，並於2012年被選入搖滾名人堂，他們首張專輯Appetite For Destruction就以獨到而狂放的曲風創下經典地位，至今仍是美國史上最暢銷的出道專輯。其中收錄的Sweet Child O' Mine更是家喻戶曉、翻唱無數的西洋經典神曲。

槍與玫瑰的主唱埃克索爾羅斯（Axl Rose）以沙啞高亢的嗓音聞名，與擁有電吉他之神稱譽的史萊許（Slash）被視為樂團的靈魂人物，兩人雖然曾理念不合分開，但2016年上演世紀大復合，此次也將合體來台演出。

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此次Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things Tour的世界巡迴演唱會將從亞洲起跑，台灣是繼韓國、日本的亞洲第3站。

主辦單位表示，當天會新增「GOLD搖滾區」，2種票都可以提前入場選擇觀賞位置，並有限定商品。門票於今天下午開放GNR NIGHTRAIN會員預購，6日下午1時起則是全票種開賣。（編輯：陳政偉）1140404

#日本
#桃園
#巡迴演唱會
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