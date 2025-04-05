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日星永瀬廉訪台 笑喊粉絲是小籠包想吃光光

2025/4/5 11:43（4/5 12:01 更新）
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日本男子組合King & Prince成員永瀬廉4日訪台辦見面會，大方送粉絲福利，讓粉絲相當開心。（大鴻藝術BIG ART提供）中央社記者王心妤傳真 114年4月5日
日本男子組合King & Prince成員永瀬廉4日訪台辦見面會，大方送粉絲福利，讓粉絲相當開心。（大鴻藝術BIG ART提供）中央社記者王心妤傳真 114年4月5日
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（中央社記者王心妤台北5日電）日本男子組合King & Prince成員永瀬廉昨天訪台辦見面會，超過2000名粉絲同樂，他笑喊粉絲是「小籠包」，「大家願意接受嗎？我要把一顆一顆的小籠包吃掉！」

永瀬廉從見面會開場就做足驚喜，先搞失蹤讓主持人邀粉絲大喊永瀬廉的名字，永瀬廉隨後從2樓側邊舞台邊揮手邊現身。

玩遊戲環節，永瀬廉順利拿到主辦單位準備的伴手禮，包含鳳梨酥飲料等，並用中文說出「你是珍珠奶茶嗎？怎麼這麼甜」等逗趣情話，讓粉絲相當開心，但永瀬廉卻疑惑說：「大家真的覺得這句話很帥嗎？」再度逗笑粉絲。

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永瀬廉說出「你是我的小籠包」時還配上飛吻，讓粉絲聽得臉紅心跳，永瀬廉知道這句話的意思後笑喊：「我確認一下，我看日文是搞笑，這是文化差異嗎？反而大家願意接受嗎？當我的小籠包？」他接著又說：「我要把一顆一顆的小籠包吃掉。」粉絲也回應熱烈尖叫聲。

永瀬廉表示，反應這麼好，覺得已獲得很好的回憶，感受到大家的愛。他對台灣印象是機車很多，期待累積更多新體驗，而到了見面會場後，吃了雞肉飯、滷肉飯等，但分量不夠，還想多吃點。（編輯：李明宗）1140405

日本男子組合King & Prince成員永瀬廉4日來台舉辦見面會，在玩遊戲環節頻頻拿勝，也現場品嚐鳳梨酥與試喝台灣飲料，大讚美味。（大鴻藝術BIG ART提供）中央社記者王心妤傳真 114年4月5日
日本男子組合King & Prince成員永瀬廉4日來台舉辦見面會，在玩遊戲環節頻頻拿勝，也現場品嚐鳳梨酥與試喝台灣飲料，大讚美味。（大鴻藝術BIG ART提供）中央社記者王心妤傳真 114年4月5日
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