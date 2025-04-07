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鍾欣凌靠吃舒壓扒光便當 曾覺得「沒廚餘很丟臉」

2025/4/7 18:21（4/7 18:41 更新）
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藝人鍾欣凌（右）主持料理實境競賽節目「星廚之戰」，在韓國「黑白大廚」一戰成名的「港點女王」鄭智善（左）則在節目中擔任飛行評審。（三立提供）中央社記者洪素津傳真 114年4月7日
藝人鍾欣凌（右）主持料理實境競賽節目「星廚之戰」，在韓國「黑白大廚」一戰成名的「港點女王」鄭智善（左）則在節目中擔任飛行評審。（三立提供）中央社記者洪素津傳真 114年4月7日
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（中央社記者洪素津台北7日電）演員鍾欣凌主持料理實境競賽節目，她分享壓力大時就會靠吃來舒壓，拍戲時也會把便當吃個精光，「有一度我覺得我都沒有廚餘很丟臉」，但鍾欣凌認為不要浪費食物才是最重要的。

料理組隊競賽實境節目「星廚之戰」結合「台灣元素」與「國際精緻料理」，透過海選挑出10名台灣頂尖廚神，並搭配10名明星助手組隊挑戰，攜手打造超水準美味料理，向世界展現台灣美食文化。最終獲勝的主廚與明星助手組合，將各自獲得新台幣100萬元的豐厚獎金。

節目「星廚之戰」由鍾欣凌主持，在韓國「黑白大廚」一戰成名的「港點女王」鄭智善擔任飛行評審，「全球首位台灣籍米其林三星主廚」何順凱則擔任總評審，今天3人出席宣傳記者會，鍾欣凌笑稱要和鄭智善以酒會友，同時要買一堆有特色的台灣泡麵當見面禮。

鍾欣凌表示自己很重視吃，提及日前減肥時一度餓到哭，「我每天都想戒掉宵夜，我會去思考自己怎麼把自己吃成這樣，但我又好餓」，後來靠製作人邱瓈寬一句話打消減肥的念頭，「好不容易把自己吃成這樣，為什麼要減肥？」拍戲時鍾欣凌也會把便當吃光，不過當時鍾欣凌覺得很羞愧，「沒有廚餘很丟臉，我叫經紀人幫我丟便當垃圾」，後來鍾欣凌心想不要浪費食物才是最重要的。

鄭智善表示，台灣與韓國的美食過去缺乏深度交流，這次節目是非常好的機會，她自己也希望能學會正宗的台灣牛肉麵，「因為兩地的食材不一樣，所以這次想掌握台灣的原汁原味。」

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訪問環節中，鄭智善分享最喜歡台灣的自助餐，因為可以一次吃到很多種料理，而談到喝酒趣事，她笑說唯一一次喝到斷片，是喝了2瓶高粱，但強調「隔天有工作絕不影響自己」，因為酒後味覺會被影響。

鍾欣凌則分享，一喝醉就會狂吃東西，而且會狂流汗。有次她曾和某位偶像喝酒，整晚下來汗流個不停，「我只能坐在皮椅上不敢動，汗流到整張椅子都濕了啦！」（編輯：李亨山）1140407

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鍾欣凌
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