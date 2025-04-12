張家輝來台宣傳「贖夢」 彭于晏備台灣小吃催票房

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（中央社記者王心妤台北12日電）香港影星張家輝、劉俊謙昨晚出席新片「贖夢」首映會，歌神張學友錄音稱讚張家輝是香港希區考克；彭于晏則隔空準備鳳梨酥、珍珠奶茶、甜不辣等台灣小吃，預祝票房又旺又發。

「贖夢」是張家輝自編自導自演的新片，電影公司昨晚為他跟劉俊謙準備印有角色照片的抱枕，祝台灣之旅一夜好眠，讓2人相當驚喜。

張學友請工作人員代送花朵並錄音祝福，他笑喊張家輝是「不能說弟弟」，並解釋因為正好在台北小巨蛋開唱無法到場支持。張學友也幫拉票房稱讚張家輝是香港希區考克（Hitchcock），預祝電影大賣，而張家輝聽完則謙虛回應不敢當。

張家輝表示，已經婉拒張學友來看電影，「不然如果感冒了影響唱歌，我責任就大了，好多觀眾買了演唱會門票，但他堅持問我什麼時候首映會，我就猜到他可能會送什麼過來，剛剛主持人一說有驚喜，我第一個想到他。」

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另一名好友彭于晏則是準備了一桌台灣小吃，包含鳳梨酥、豆花、珍珠奶茶、炒米粉、甜不辣等，以諧音預祝票房又「旺」又「發」。彭于晏也承諾會包場支持，並說：「知道這2天宣傳肯定忙，所以我準備台灣小吃，讓你和俊謙辛苦宣傳也可以享受台灣小吃。」

「贖夢」全台上映中。（編輯：李亨山）1140412