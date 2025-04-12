告五人預告推新輯 高雄開唱邀美秀集團等3團當嘉賓

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（中央社記者王心妤高雄12日電）告五人今晚在高雄國家體育場舉辦「宇宙超有趣」演唱會，他們特別邀同期出道的樂團老王樂隊、甜約翰跟美秀集團當嘉賓並合唱「自由」，並在演唱會尾聲預告將推出新專輯。

老王樂隊、甜約翰跟美秀集團登台後分別演唱代表歌，依序是「我還年輕我還年輕」、「降雨機率」、「捲菸」，告五人稍晚現身合唱「自由」及「Baby Shark」當彩蛋。

主唱犬青演唱「愛在夏天」前表示，這次巡演去了很多地方，感謝歌迷總是給他們鼓勵，「你們都很善良美好，我們很幸運，你們是全世界最棒的哈瓜（粉絲名）。」她停頓後哽咽說：「我們一直在做喜歡的歌，告訴你們生活故事，如果你們有同樣的際遇，我們可以互相加油打氣。」

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鼓手哲謙哽咽表示，從小開始學音樂是個人的喜歡，到現在能帶給更多人歡喜，意識到告五人就是要帶給歌迷快樂，「這是我們的使命。」他期待跟歌迷能持續交流快樂與悲傷，「告五人會永遠支持你們。」

告五人以「披星戴月的想你」畫上句點，無人機再次出現並排出「告五人」的字樣，而現場正好下起大雨，氣氛也被炒得相當熱烈。（編輯：李亨山）1140412