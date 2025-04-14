任賢齊攜手小蟲推新單曲 演唱會語句藏歌詞

（中央社記者王寶兒台北14日電）從「心太軟」到「依靠」，歌手任賢齊不少知名歌曲皆出自詞曲創作人小蟲之手，今年他再攜手小蟲推出單曲「常來」，將常常在演唱會對歌迷喊話語句融入其中，笑唱「請記得我的臉」。

小蟲與任賢齊亦師亦友關係超過30年，闊別多年再度攜手合作，小蟲感慨說：「這麼多年來小齊都會關心我在哪裡，如果剛好在同一個城市就會約出來吃飯。以前寫『依靠』的時候就覺得『我是你的依靠，你是他們的依靠』，這次『常來』也是這種感覺。」

任賢齊說：「沒有小蟲就沒有我。」對於小蟲的提攜與教導讓他覺得無比感激，這次再度合作，不僅是音樂上的延續，更有著多重且重大的意義。

任賢齊分享，他在演唱會最後都會向歌迷們說「不要把我忘了喔」，這次新歌「常來」最後1句歌詞，他笑笑地唱著「請記得我的臉」，「之後的演唱會，我要改成向大家說『請記得我的臉』，不要把我忘記喔。」不只希望大家記得他的臉，也以音樂裡的笑容感謝大家。

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「常來」是任賢齊繼2023年發行第17張專輯「在路上」後單曲新作，面對「齊跡2025巡迴演唱會」5月起將開啟巡演，任賢齊說：「在每個城市演出結束後，我真的很希望能再來，所有鄉親朋友們也希望我們常來。」希望能以歌曲「常來」陪伴大家。

任賢齊全新單曲「常來」15日凌晨0時將於各大數位音樂平台上線。（編輯：李亨山）1140414