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鄒時擎與奧斯卡導演西恩貝克合作 國片左撇子女孩前進坎城

2025/4/15 14:40（4/15 15:14 更新）
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（中央社記者王心妤台北15日電）台灣導演鄒時擎與奧斯卡導演西恩貝克共同編劇，由鄒時擎獨立執導的「左撇子女孩」（Left-Handed Girl）從千部影片中脫穎而出，入選第64屆坎城影展「影評人週」單元。

首次擔任導演作品就入選坎城影展「影評人週」正式競賽單元，導演鄒時擎表示，這次入選是一段多年努力獲得肯定的時刻，心裡充滿感激和喜悅，謝謝幕前幕後的每個人，或是在她低潮時給予支持的朋友，「這份榮耀屬於所有人。」

「左撇子女孩」故事聚焦台北夜市的單親家庭，描繪女孩在傳統家庭束縛與個人意識覺醒之間的掙扎，影片探索情感與身分的隱性對話，在亞洲文化脈絡中引發強烈共鳴。

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鄒時擎曾與美國導演西恩貝克（Sean Baker）合編合導電影「外賣」（Take Out），還曾攜手合作「夜晚還年輕」（Tangerine）等片。

「左撇子女孩」由鄒時擎執導，並與貝克聯合編劇，主要演員包含蔡淑臻、葉子綺、黃鐙輝及馬士媛，還有陳慕義、趙心妍、張允曦、夏騰宏、林嫣等人擔綱演出。（編輯：張雅淨）1140415

#坎城影展
#奧斯卡
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