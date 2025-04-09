張艾嘉獲遠東影展終身成就獎 驕傲能持續推出作品

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（中央社記者王心妤台北9日電）影星張艾嘉近日獲頒27屆義大利遠東國際影展的金桑樹終身成就獎，她今天表示，重要的並非得不得獎，而是到了這年紀還有作品被觀眾看到並認可，為此感到驕傲。

義大利遠東國際影展（Far East Film Festival）由當地藝文機構電影快遞中心籌劃，也是歐洲規模最大的亞洲電影展，張艾嘉成為繼邱復生、林青霞後第3名獲此獎的台灣人。

張艾嘉今天受訪舉例，主演的「女兒的女兒」在國外被重視，但在台灣沒有被注意，希望台灣能更關心文藝片，尤其是許多好編劇、工作人員都是從文藝片中學習。

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張艾嘉表示，1988年開始成立果實文教基金會，希望培育下一代藝術創作者，「我年輕時沒什麼機會，也不是在學院的電影工作者，都是在每一部電影學到最多。」她希望有生之年讓下一代學子學到不只課本上的知識，有更多真正的學習。

張艾嘉回顧出道逾50年，希望能做個好榜樣，不是為了出名，「是希望把對電影的熱愛繼續下去、傳承下去。」因此許多新導演找上門時，她盡力幫助，「他們可能第1部電影沒什麼錢，但我希望對待每個來找我的新導演都不是敷衍，而是真的坐下來討論，好跟不好在哪裡，不希望只是把他們打發走了。」（編輯：龍柏安）1140409