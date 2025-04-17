周興哲聊2寶爸日常 唱歌哄女兒睡被無情拒絕

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（中央社記者葉冠吟台北17日電）2025金馬奇幻影展推出特別片單，放映歌手周興哲出道十週年專輯「幾乎是愛情」並推出影像計畫「愛，總有開始的地方」，他今天受訪透露奶爸日常，想唱歌哄女兒睡覺卻被打槍。

歌手周興哲與導演林孝謙、監製羅維君今天共同現身影展。談到拍攝最難執行的地方，林孝謙表示，有場戲要在同一個空間，將所有6組人交錯在其中。

但當時正好碰上連4個颱風侵台，原本安排在一個市集拍攝，但最後為安全起見，改以搭景方式拍攝取代原定場景，林孝謙說：「要在5小時內完成所有場景拍攝面，難度很高。」

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由於專輯歌曲「幾乎是愛情」請到韓團（G）I-DLE成員舒華當女主角，外界好奇是否還有機會合作，3人賣關子直說：「一切都有可能。」

目前已是2寶爸的周興哲也分享家庭點滴，他透露現在都會唱歌哄女兒睡覺，沒想到女兒卻不領情：「她會捂住我的嘴，叫我別唱，說想要媽媽唱給她聽」，讓周興哲哭笑不得很想告訴女兒：「妳懂不懂呀！」（編輯：龍柏安）1140417