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周華健化身少年俠客 澳門與2萬粉合唱武俠經典

2025/5/6 14:33
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（中央社記者陳怡璇台北6日電）歌手周華健2日在澳門連唱兩天，化身「少年俠客」帶給歌迷雙重享受、重新編曲經典歌，並和觀眾用粵語和國語高唱90年代武俠電視電影歌曲等，兩天吸引近2萬粉絲。

開場以水墨山水畫舞台視覺呼應演唱會主題，鼓陣帶出「俠客行」，展現磅礡氣勢，觀眾們在俠骨柔情的音樂敘事中，和周華健一同用粵語和國語高唱90年代武俠電視電影歌曲，包括「男兒當自強」、「凡人歌」、「蒼海一聲笑」和「愛江山更愛美人」等歌。

周華健今天透過新聞稿表示，自己生得逢時，搭上武俠小說改編武俠劇列車，入行後被邀請寫武俠劇主題曲，後來更為大師金庸武俠劇寫主題曲，可說美夢成真。

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周華健不改幽默本性笑說：「演唱會名稱叫『少年俠客』，是希望不要唱太多情歌，年紀大了不適合寫情歌，什麼想你想到睡不著，想到翻來覆去，我現在閉眼睛就睡著了！」

周華健澳門開唱，為了讓粉絲有全新感受，不僅經典曲目如「鬼迷心竅」等歌重新編曲，舞台設計則以多塊LED屏幕層疊交錯，呈現武俠奇幻風格視覺，聲光效果炫麗奪目；演唱會一開放售票隨即秒殺，為滿足歌迷再加開1場，2天共吸引近2萬名爆滿觀眾入場。（編輯：龍柏安）1140506

周華健
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