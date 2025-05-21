加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
「嵐」櫻井翔專訪賴總統後再出擊 街訪年輕人探討台灣兵役制度
首頁 / 娛樂

盧彥澤為戲瘦18公斤 曾半年沒工作考取健身教練執照

2025/5/21 15:08（5/21 15:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
演員王盈凱（左起）、何宜珊、盧彥澤、蔡祥、陳玹宇21日出席戲劇「寶島西米樂」宣傳記者會，分享拍攝趣事。（台視提供）中央社記者洪素津傳真 114年5月21日
演員王盈凱（左起）、何宜珊、盧彥澤、蔡祥、陳玹宇21日出席戲劇「寶島西米樂」宣傳記者會，分享拍攝趣事。（台視提供）中央社記者洪素津傳真 114年5月21日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪素津台北21日電）演員盧彥澤演出新戲「寶島西米樂」，他為角色瘦身18公斤，幾乎日日吃水煮餐、跑步，不過也因此體力變差，會頭暈；曾半年沒工作的他近來考取健身教練執照，只是目前學生只有1人。

何宜珊、盧彥澤、王盈凱、蔡祥、陳玹宇出席戲劇「寶島西米樂」宣傳記者會，其中盧彥澤分享自己在2個月內瘦了18公斤，他表示這幾個月每天都吃水煮餐及跑步，且蛋白質都不吃，笑說抱小孩時候，看起來很像小孩與難民的合照。

盧彥澤出道時被稱為「台版金秀賢」，他坦言一度想撕掉標籤，思考過後，覺得自己也是因為有這稱號才能出道，現在就算金秀賢爆出醜聞，也不介意了。

盧彥澤除了拍戲，近來則考取健身教練執照，「我半年沒有工作，想說找個新出路，培養一個專長，因為我不想當業務，前陣子有在雕塑身材，所以就去考考看」，目前盧彥澤僅有1個學生，是1個來自阿根廷的女生。

google news透過 Google News追蹤中央社

何宜珊則分享去年結婚後就一直在減肥，入劇組後發現要對戲的人都很瘦，只好繼續逼自己減肥，盡量一天一餐且不吃劇組便當；戲外何宜珊表示，因為拍戲不敢懷孕，自己也滿享受兩人世界，所以不急著生小孩。

蔡祥則檢查出有卵巢早衰症狀，先前已經去凍了9顆卵子，近日計畫再去凍卵，「至少要到15顆，醫生說我可能40歲就會停經了」；目前單身的她，也坦言很想找對象，非常積極拜月老。（編輯：陳仁華）1140521

#阿根廷
#金秀賢
何宜珊
楊子儀「寶島西米樂」嘆縫紉難 何宜珊成功救場
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

65
更多編輯台推薦新聞：