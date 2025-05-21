盧彥澤為戲瘦18公斤 曾半年沒工作考取健身教練執照

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（中央社記者洪素津台北21日電）演員盧彥澤演出新戲「寶島西米樂」，他為角色瘦身18公斤，幾乎日日吃水煮餐、跑步，不過也因此體力變差，會頭暈；曾半年沒工作的他近來考取健身教練執照，只是目前學生只有1人。

何宜珊、盧彥澤、王盈凱、蔡祥、陳玹宇出席戲劇「寶島西米樂」宣傳記者會，其中盧彥澤分享自己在2個月內瘦了18公斤，他表示這幾個月每天都吃水煮餐及跑步，且蛋白質都不吃，笑說抱小孩時候，看起來很像小孩與難民的合照。

盧彥澤出道時被稱為「台版金秀賢」，他坦言一度想撕掉標籤，思考過後，覺得自己也是因為有這稱號才能出道，現在就算金秀賢爆出醜聞，也不介意了。

盧彥澤除了拍戲，近來則考取健身教練執照，「我半年沒有工作，想說找個新出路，培養一個專長，因為我不想當業務，前陣子有在雕塑身材，所以就去考考看」，目前盧彥澤僅有1個學生，是1個來自阿根廷的女生。

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何宜珊則分享去年結婚後就一直在減肥，入劇組後發現要對戲的人都很瘦，只好繼續逼自己減肥，盡量一天一餐且不吃劇組便當；戲外何宜珊表示，因為拍戲不敢懷孕，自己也滿享受兩人世界，所以不急著生小孩。

蔡祥則檢查出有卵巢早衰症狀，先前已經去凍了9顆卵子，近日計畫再去凍卵，「至少要到15顆，醫生說我可能40歲就會停經了」；目前單身的她，也坦言很想找對象，非常積極拜月老。（編輯：陳仁華）1140521