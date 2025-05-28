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凱特溫絲蕾新片詮釋傳奇攝影師 李奧納多讚演出突破

2025/5/28 15:43（5/28 16:06 更新）
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電影「她眼中的世界」將於29日上映，英國女星凱特溫絲蕾（Kate Winslet）（後）身兼主演與製片，詮釋傳奇女攝影師黎米勒（Lee Miller）人生。（采昌提供）中央社記者王心妤傳真 114年5月28日
電影「她眼中的世界」將於29日上映，英國女星凱特溫絲蕾（Kate Winslet）（後）身兼主演與製片，詮釋傳奇女攝影師黎米勒（Lee Miller）人生。（采昌提供）中央社記者王心妤傳真 114年5月28日
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（中央社記者王心妤台北28日電）英國女星凱特溫絲蕾在電影「她眼中的世界」詮釋傳奇攝影師黎米勒（Lee Miller）的人生，好友李奧納多狄卡皮歐出席試映會稱讚，凱特溫絲蕾演出有很大突破，為她的力量、正直深感敬佩。

根據電影公司資料，美國演員李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）出席試映會時表示，這部片讓觀眾感受到分享真相時，即使痛苦也要說出口的情感重量，而凱特溫絲蕾（Kate Winslet）的表現有大突破，「我為妳的力量、正直、才華與每個創作裡的熱情深深敬佩。」

美國男星安迪山伯格（Andy Samberg）因喜劇「荒唐分局」中傑克一角走紅並摘下金球獎，這次收到凱特溫絲蕾邀約主演「她眼中的世界」（Lee）也曾擔心表現不佳，「我可不想毀了這部電影。」過程中，凱特溫絲蕾不斷表達希望他演出的期待，才讓他答應演出。

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首度挑戰非喜劇類劇情，安迪山伯格事前盡可能投入角色，他說：「來自喜劇圈，本能會讓你想用幽默化解沉重情緒，但在這部片必須完全敞開心扉，脆弱地投入，全然沉浸其中並奮力詮釋。」

對於凱特溫絲蕾提及有觀眾沒發現是由他詮釋角色，安迪山伯格開心表示，「這可能是對我嘗試這個角色，所能獲得的最大稱讚。」（編輯：張雅淨）1140528

#金球獎
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