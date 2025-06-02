袁子芸重返坎城 新作「兩個女導演」演技突破
2025/6/2 16:53（6/2 17:31 更新）
（中央社記者洪素津台北2日電）演員袁子芸在短片「兩個女導演」演技大爆發，日前更以該作2度赴法國坎城參展，返台後又馬不停蹄參戰雙北世壯運排球休閒混合項目，獲得2連勝佳績。
袁子芸2021年與岡田將生、西島秀俊、三浦透子及霧島麗香合作演出日本劇情片「在車上」，當時袁子芸首度隨團隊參加第74屆坎城影展，該片也風光獲得最佳劇本獎。
袁子芸今年再隨短片「兩個女導演」（Nervous Energy）團隊參加坎城影展盛宴，她透過新聞稿分享，「我第1次參加坎城影展是在2021年，當時我在心裡默默許下願望，希望未來有機會能再回到這個夢幻的影展。沒想到，這個願望竟然在短短4年內就實現了。」
談到這次參加坎城影展的心情，袁子芸說：「這次的經驗讓我作為演員更加堅定地追尋夢想，同時也深刻感受到過去幾年中自己的成長與蛻變，心中滿懷感激。」
袁子芸在「兩個女導演」中飾演聰明且擁有滿腔熱情的新銳導演，甫從電影學校畢業，和朋友要一起闖蕩事業。這和袁子芸以往演過的角色不同，更有活力與衝勁，她說：「大家都對我展現出的全新面貌感到驚喜，也有不少人跟我說，沒想到我可以有這樣的爆發力。」
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袁子芸在體育界也挑戰自我，她與温貞菱、黃婕妤等圈內好友組隊「Da-Sha Bon（Hero Gang）」，報名世壯運排球休閒混合30+組，以小組第2名晉級，但在淘汰賽止步。
從影展紅毯到排球場地，袁子芸不設限探索各種可能，也用行動落實「持續突破」的承諾。她與隊員約定，「下一屆在日本舉辦的世壯運，我們還要一起再戰。」（編輯：張雅淨）1140602
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