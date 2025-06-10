焦曼婷挑戰幼兒園廚工 俐落表現自豪可嫁人

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（中央社記者洪素津台北10日電）藝人焦曼婷在Yahoo「星二代很忙內」挑戰擔任幼兒園一日廚房小幫手，她準備80人份餐點，從備料、出餐到清理都自己來，讓她直呼：「我覺得我可以嫁人了。」

節目透過新聞稿指出，焦曼婷挑戰擔任幼兒園一日廚房小幫手，節目中得準備80人份餐點，一開始很緊張，沒想到在實作過程中竟出乎意料地上手，切菜俐落、備料迅速，讓廚工前輩也驚訝。

做飯空檔，焦曼婷特地打電話向爸爸焦恩俊請教意見，焦恩俊一接到女兒來電，立刻展現老爸的犀利眼光，第一句就說：「我覺得顏色不夠鮮豔。」焦曼婷聽完苦笑：「你真的很嚴格耶，跟廚工前輩講的話一模一樣，她也說配色要漂亮，小朋友才會有食慾。」

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雖然準備的餐點被老爸嫌配色不足，但焦恩俊仍給愛女80分的高評價，而且小朋友反饋超好，全部清盤，讓焦曼婷成就感倍增，更特地打包一份愛心便當帶回家給爸爸品嚐，焦恩俊吃下女兒的料理後，大滿足地稱讚：「女兒做得不錯喔，繼續努力。」更期許焦曼婷下次能直接擺一桌。

一日幼兒園廚房大挑戰，不僅要求效率，還需用心。焦曼婷覺得，愛小孩與愛做飯是這個工作的基本要求，看到小朋友們開心滿足的反應，也讓她備感療癒。（編輯：龍柏安）1140610