美同志驕傲月 芝加哥國際電影節「愛作歹」登場

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（中央社記者廖漢原紐約10日專電）芝加哥國際電影節9日起舉行「夏日放映會」，台灣電影「愛作歹」登場。美國同志驕傲月6月初起跑，獨特的台式黑幫與同志題材，吸引不少觀眾入場。

芝加哥國際電影節（Chicago International Film Festival）「夏日放映會」（Summer Screenings）活動，9日放映新銳導演朱平首部劇情長片「愛作歹」。

主辦單位「戲院芝加哥」（Cinema/Chicago）營運主任Vivian Teng及芝加哥市文化局電影事務局代表瓦斯蓋茲（Alex Vasquez）主持放映會，影片吸引芝加哥華人互助會理事福克曼（Roxanne Volkmann）夫婦等政要外賓200多人到場。

駐芝加哥辦事處長類延峰表示，很高興與「戲院芝加哥」再次合作，促成台灣電影文化在芝市精彩呈現。台灣向來重視性別平權，2019年成為亞洲首個同性婚姻合法化國家，立法院女性委員比例超過41%，高於多數經濟合作暨發展組織（OECD）國家。

他強調，台灣也是全球推動性別平權與LGBTQ+權利的領導者之一，在亞洲持續倡導人權與民主價值。

電影放映前，現場演奏經典台灣老歌，展示觀光海報及雜誌，芝加哥哥倫比亞學院（Columbia College Chicago）台裔電影系教授曹雯華映後與觀眾就攝影意涵與內容交換意見。

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台味黑幫同志題材「愛作歹」曾入選2025柏林影展「電影大觀」單元，黃冠智、施名帥、范瑞君、鄭志偉與胡瑋杰主演。

芝加哥國際電影節由駐芝加哥辦事處與21國總領事館及文化中心共同促成，今年以夏日愛情為主題，提供芝市民眾欣賞各國展現真摯愛情影片的獨特風味。（編輯：陳慧萍）1140610