泰副總理3月中訪日 擬宣布加入CPTPP計畫

（中央社記者呂欣憓曼谷18日專電）泰國副總理宋奇預計3月中旬訪問日本時正式宣布泰國申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的計畫。商業部擬在3月初將是否加入CPTPP提案送交內閣會議決議。

由日本主導的CPTPP去年12月底生效，泰國政府曾在12月中旬評估後認為，未來2到3個月內會舉行大選，因此決議交給新一屆政府決定是否申請加入。不過宋奇（Somkid Jatusripitak）日前到商業部開會時，指示商業部在本屆政府還執政時申請加入CPTPP。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，宋奇預計在3月中訪問日本仙台、北海道和東京，屆時宋奇將正式宣布泰國申請加入CPTPP的計畫。

宋奇指出，在泰國的日本投資者相當擔憂如果泰國延遲申請加入CPTPP，恐怕會影響泰國的競爭力；並且在吸引投資上，泰國恐怕會落後其他競爭者，例如主要對手越南。

商業部代理部長楚蒂瑪（Chutima Bunyapraphasara）表示，會在本月底召開CPTPP的工作小組會議，研究CPTPP帶來的好處與衝擊，並將報告交由總理巴育（Prayut Chan-o-Cha）帶領的國際經濟政策委員會研究。

如果研究報告通過，預計3月初商業部會將是否加入CPTPP的提案送交內閣會議決議。

此外，楚蒂瑪將前往印度參加22和23日在新德里舉行的第4屆印度-東協博覽會及峰會（4th India-ASEAN Expo and Summit），楚蒂瑪表示，將會尋求印度的協助，希望在今年底前讓「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）達成結論。（編輯：施燕飛）1080218