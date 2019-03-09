要求不達標 恢復俄會籍國際田總難點頭

（中央社巴黎9日綜合外電報導）國際田徑總會（IAAF）11日與12日將在杜哈召開會議，會中將第10度討論是否恢復俄羅斯的會籍。

爆發一連串國家支持的服用禁藥醜聞後，俄羅斯自2015年11月被停止會籍，而一年開會3次的國際田徑總會，至今每次會議都曾討論恢復俄國會籍問題。雖然最近數月以來情況改變，俄羅斯仍無法達到國際田總就恢復會籍所提出的條件。

去年12月國際田總在摩納哥召開的會議，提出俄羅斯恢復會籍的兩項條件。

首先，莫斯科反禁藥研究室的資料復原似乎已做到，而世界反禁藥組織（WADA）正在梳理俄方復原的檔案。

其次是國際田總所稱俄羅斯禁藥醜聞造成的高額損失，須由俄國賠償。

法國田徑協會（FFA）主席、國際田總27名理事之一安沙冷（Bernard Amsalem）表示：「截至目前為止，所有條件都不符合，我們不可操之過急。」

國際奧會（IOC）是在一年前中止俄羅斯奧會的停權狀態，世界反禁藥組織是在去年9月恢復俄羅斯反禁藥組織的會籍，帕拉林匹克運動會（Paralympics）則是在今年2月初解除對俄羅斯的禁令。（譯者：曹宇帆/核稿：張佑之）1080309