防非洲豬瘟 南韓嚴禁非法攜帶畜產品入境

（中央社記者姜遠珍首爾1日專電）南韓媒體今天指出，北韓發生非洲豬瘟（ASF）疫情，由於目前尚無疫苗和治療劑，防疫對策只能進行撲殺。南韓除加強防疫，對從疫區非法攜帶入境的畜產品也不能掉以輕心。

南韓「東亞日報」今天在社論中指出，非洲豬瘟是一種急性、惡性的豬傳染病毒，感染後致死率為100%。由於目前還沒有疫苗和治療劑，防疫對策只能進行宰殺處理。

南韓政府認為，非洲豬瘟流入北韓，很有可能透過野豬等擴散到南韓，南韓政府昨天召開緊急對策會議，把江華、甕津、坡州等與北韓接壤地區的10個市、郡為特別管理地區，啟動防疫工作。這些地區主要道路將設置控制哨所和據點消毒設施，並加強攔截野豬移動。

專文指出，另一個感染途徑為非法攜帶的畜產品，這方面也不能掉以輕心。非洲豬瘟病毒生存能力極高，能在冷藏肉或冷凍肉中存活數年，加熱乾燥後也能存活數月。

目前，中國畜產品因無法符合南韓檢疫標準，一律不予進口，但個人攜入使用被感染材料的加工食品的可能性依然存在。去年，中國遊客攜帶的豬血米腸等被檢測出非洲豬瘟病毒基因的案例多達15起。

與北韓共享北韓境內具體的非洲豬瘟發病情況和野豬移動路徑，需要北韓的說明。應透過與北韓及國際機構的防疫合作，阻止非洲豬瘟的擴散。

專文指出，中國是世界第一大豬肉生產國和消費國，受非洲豬瘟影響，未來幾年豬肉國際價格可能上漲，對世界肉類市場的影響將非常大。會不會影響以五花肉和泡菜湯為主食的南韓民眾，政府在這一方面的對策也不應疏忽。（編輯：施燕飛）1080601