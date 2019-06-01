劉遵義：川普短期無意達成美中貿易協議

香港經濟學家劉遵義預測，美國總統川普已無意將達成美中貿易協議作為爭取連任的加分工具，2020年11月美國大選前，中美都難以達成全面性的貿易協議。中央社記者繆宗翰攝 108年6月1日

（中央社記者繆宗翰台北1日電）香港經濟學家劉遵義今天在台北演講時預測，美國總統川普無意將美中貿易協議作為選舉加分工具，因此G20峰會不可能有全面性協議，但至少會有暫緩效果。

他也提到，若以中國去年經濟成長率（GDP）6.6%為基準，假設對美出口全部叫停，中國GDP遭受最大損失約2.4個百分點，中國今年度GDP保6應該沒問題。

長風文教基金會下午舉辦講座活動，邀請前香港中文大學校長、經濟學家劉遵義發表「中美貿易戰及其影響」主題演講。

劉遵義在演講過程分析，最新一輪貿易談判破裂，很可能是由於川普判斷中國會持續屈服，加上美國經濟持續向好，他更不需要與中國達成協議。

劉遵義認為，川普已無意將達成美中貿易協議作為爭取連任的加分工具，因此，明年11月美國大選前，中美都難以達成全面性的貿易協議。

他也認為，本月底在日本大阪舉行的20國集團（G20）峰會期間，川普與中國國家主席習近平會面，雙方簽署協議機會不大，但可能達成一些共識，或許部分關稅措施會暫緩，讓氣氛緩和。

至於貿易戰對中國經濟的影響，劉遵義指出，中國今年罕見將經濟成長率（GDP）目標定為6%到6.5%，足見北京對貿易戰持保守態度。

但他認為，中國去年GDP為6.6%，其中對美商品出口約佔3.6%，總附加值約為66%，假設這些出口被全部叫停，中國經濟成長率遭受最大損失約2.4個百分點（3.6 x 0.66），6.6%減少2.4個百分點，「中國今年度GDP保6應該沒問題」。（編輯：周慧盈）1080601