G20財長會議共同聲明 擬對風險採取進一步行動

（中央社東京9日綜合外電報導）20國集團（G20）財政部長及中央銀行總裁會議今天在日本福岡市落幕，會中通過共同聲明，認為貿易糾紛加劇讓世界經濟存有衰退風險，他們對風險有採取更進一步行動的準備。

日本經濟新聞報導，為期2天的G20財政部長及中央銀行總裁會議今天落幕，並通過共同聲明。聲明中舉讓世界經濟存有衰退風險的貿易糾紛加劇為例，載明「G20在持續因應這些風險的同時，有採取更進一步行動的準備」，表達各國相互協調應對的重要性。

擔任會議議長的日本財務大臣麻生太郎在會後舉行記者會。這次財政部長會議上，各國相繼對美中貿易戰表達憂心。

展望今年後半年到明年的世界經濟前景，共同聲明預料呈現緩慢好轉，但仍有衰退風險；更重要的是，關於貿易和地緣政治的風險持續加劇。

為實現貿易平衡成長，共同聲明再度確認過去在外匯政策方面達成的協議。

日本放送協會（NHK）報導，為改善貿易糾紛所造成各國貿易不平衡的情況，不光是貿易，也要關注服務及資本交易等，「以G20的協調合作為基礎，依據各國實際情況進行宏觀經濟政策及結構改革有其重要性」。

為因應規模巨大的IT（資訊科技）企業增加及數位經濟，有關新的國際法人課稅規則，共同聲明也確認以2020年中期達成最終協議作為目標。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1080609