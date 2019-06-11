胡志明市首度發現非洲豬瘟病例 全越55省市淪陷

（中央社河內11日電）越南南部經濟重鎮胡志明市獸醫等部門今天證實，首度在當地一處養豬場發現非洲豬瘟病例，胡志明市因此成為全越南第55個淪為疫區的省市。

越南「青年報」新聞網站今天報導，胡志明市獸醫部門昨天在第9郡富友坊（Phu Huu）一處養豬場發現豬隻出現感染非洲豬瘟的症狀，立刻採取樣本送驗。

報導指出，檢驗結果今天出爐，呈現陽性反應，獸醫等部門隨後召開記者會，公布當地第一個疫情的相關訊息。

與會官員表示，獸醫等部門人員立即撲殺這個養豬場的全部豬隻共163頭，封鎖疫區、清潔與消毒等。

胡志明市農業與農村發展廳廳長阮福忠（Nguyen Phuoc Trung）表示，上述農戶常把從各餐廳收集的廚餘飼養豬隻，有關單位正在調查疫情爆發的起因與來源，並加強展開防疫等作業，以免疫情擴大蔓延。

報導引述越南獸醫局數據指出，截至6月10日為止，非洲豬瘟疫情已蔓延到54省市、402個縣、3918個村落，共撲殺245萬7383頭染病豬隻。胡志明市爆發疫情後，成為全越南第55個淪陷的省市，目前僅剩下8個省市未發生疫情。（編輯：陳永昌）1080611