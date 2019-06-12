越南荔枝歉收2/3 價飆4倍創近年新高

越南荔枝近日進入採收期，由於產量大減，售價因而大幅攀升，比2018年高出3倍至4倍。（民眾提供）中央社河內傳真 108年6月12日

（中央社河內12日電）越南荔枝近日進入採收期，由於年初天氣不佳，導致結果率銳減，產量因而大幅降低。當地農委會表示，今年產量與去年相比減少2/3，但是售價比去年高出3倍至4倍，創下近年新高。

越南荔枝生產地區以北江（Bac Giang）和海陽（Hai Duong）兩省為主，種植面積分別約達3萬公頃和1萬1000公頃。因品質良好，深受消費者喜愛，內外銷各占一半，越南被視為世界上最主要荔枝出口國之一。

以外銷而言，越南荔枝主要出口到中國，近年來也陸續拓銷到美國、歐洲、日本與澳大利亞等市場。

由於年初天氣較暖且時常下雨等因素，導致荔枝結果率僅達30%至40%。當地農委會表示，今年荔枝產量與去年相較減少2/3，其中北江省荔枝產量約達15萬噸，海陽省產量約達1.4萬噸。

由於荔枝產量大減，導致價格大幅攀升，目前每一公斤介於4萬越盾（約新台幣53元）至6.5萬越盾，比去年高出3倍至4倍，創下近年新高。

荔枝近日進入採收期，北江和海陽兩省等地最近到處都可看到路邊荔枝販賣據點，許多中國買主紛紛前來採購運回中國境內銷售，交易熱絡；荔枝也在各地水果店和超市上架，消費者紛紛選購。

海陽省一名荔枝果農表示，雖然今年產量大減，但是售價大增，而且採收費用減少，所以收入還是遠高出豐收的去年，他還是感到很高興。（編輯：陳永昌）1080612