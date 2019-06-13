中油承租油輪波灣遭魚雷攻擊 台灣油品供應無虞

中油一艘自中東載運燃油的油輪13日在伊朗外海的阿曼灣（紅色標記處）遭遇攻擊，船員都已獲救。（圖取自Google地圖google.com/maps）

（中央社記者蔡芃敏台北13日電）中油公司表示，所租用CFR石化原料之石油腦貨油船（Front Altair），傳出在波斯灣地區受到攻擊，目前狀況不明，不過油源安全庫存無虞，不影響國內汽柴航燃等油品供應及石化產品供應。

中油指出，這艘載運CFR石油腦的貨油船係由台灣中油供應商Ocean Energy承租，貨油輪船籍為馬紹爾群島，船員均非本國國籍，以CFR條件交貨，而台灣中油為貨油的貨主，原始貨源來自ADNOC公司。11日在阿拉伯聯合大公國 Ruwais港裝石油腦約7.5萬噸。

中油說，目前所知船上船員已棄船並全數被鄰近船（Hyundai Dubai）救走，尚無法確定攻擊者，受創情況以及貨油損失程度尚待釐清。1080613

油輪在阿曼灣遇襲 中油展開後續產銷規劃

（中央社台北/東京13日綜合外電報導）台灣中油公司石化事業部執行長吳義芳今天說，中油FRONT ALTAIR號油輪於台灣時間中午左右在阿曼灣遭不明魚雷擊中，船員皆獲救，公司內部開始進行後續產銷規劃。

吳義芳對路透社表示，「該艘船總共載有7.5萬公噸石油腦，我們已經開始在做後續產銷規劃，包括檢視我們的庫存等」，「目前傳來的訊息是那艘船被不明魚雷擊中，我們做了一些因應，因為那艘船預計7月才能到船。」

4名航運及貿易相關消息人士稍早表示，兩艘油輪在阿曼灣遭遇事故，船員已全部安全撤離。消息人士稱，兩艘油輪分別是掛馬紹爾群島旗的Front Altair，以及掛巴拿馬旗的Kokuka Courageous。

日本放送協會（NHK）報導，中東海域傳出2艘船遭受攻擊，根據公開船隻位置的MarineTraffic網站，其中一艘11日從阿拉伯聯合大公國出發，預定30日抵達台灣南部高雄港。

報導指出，根據MarineTraffic網站，受攻擊的其中一艘船是船籍在馬紹爾群島，長度約251公尺，排水量6萬3000噸的油輪。

這艘油輪11日從阿拉伯聯合大公國出發，預定30日抵達台灣南部高雄港。

另外一艘船籍屬巴拿馬，載有石油及化學製品，長度約170公尺，排水量約1萬9000噸。

相關人士表示，遭攻擊的其中一艘船，似乎是位於東京都千代田區的海運公司「國華產業」的化學品船，據稱目前無人受傷。

國華產業接受NHK採訪時說，受害是事實，目前正詳細調查中。

國華產業表示，這艘船名為KOKUKA COURAGEOUS，是載運化學品等的貨船。

這艘船完工於2010年，全長約170公尺，排水量超過1萬9000噸。

日本政府下午也在首相官邸危機管理中心設置情報聯絡室，負責蒐集情報與警戒。

日本經濟產業大臣世耕弘成今天下午表示，荷莫茲海峽附近有日本相關船隻受到攻擊，他是在剛召開的經產省內部緊急會議接獲報告。

他說，已指示持續努力蒐集相關情報，同時提醒相關業者注意，並再度確認能源供應體制。

報導指出，截至目前為止，這起事件似乎未對日本國內石油大廠的原油輸入產生影響。（譯者：黃名璽/核稿：劉學源）1080613