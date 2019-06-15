剛果伊波拉擴散 WHO為顧經濟不拉高警報

（中央社日內瓦14日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）的專家小組今天表示，儘管剛果的伊波拉（Ebola）疫情本週擴散至烏干達，WHO仍決定不把疫情定調為國際緊急事件，以免重擊剛果的經濟。

剛果的伊波拉疫情已是史上第二嚴重，自去年8月起已有2108起感染病例與1411起死亡病例。這波疫情本週擴散至烏干達，烏干達已有3起病例，患者都是來自剛果，其中兩人已不治。

WHO在聲明中表示，WHO緊急委員會（Emergency Committee）由13名獨立醫學專家組成的小組，敦促「「處於風險之中」的鄰國「跟隨烏干達腳步」，改善偵測與控管境外移入病例的準備措施。

小組代理主席艾未茲蘭德（Preben Aavitsland）在WHO日內瓦總部的記者會上說：「這不是全球緊急事件，這是剛果民主共和國的緊急事件，可能將影響鄰國。」

他說：「委員會的看法是，宣布這波疫情為國際公共衛生緊急關注事件（PHEIC）無濟於事，反而可能造成很多損失。」

艾未茲蘭德說，這類聲明可能將對旅行或貿易構成限制，「嚴重傷害剛果民主共和國的經濟」。

過去10年來，WHO僅宣布4次國際公衛緊急事件，包括2014年到2016年在西非爆發的最嚴重伊波拉疫情，另外3次是2019年的流感、2014年的脊髓灰質炎與2016年的茲卡病毒（Zika virus）。（譯者：張曉雯/核稿：陳亦偉）1080615