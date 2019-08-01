剛果東部大城果瑪市 第2人死於伊波拉病毒

（中央社剛果果瑪31日綜合外電報導）剛果民主共和國對抗伊波拉病毒的負責人穆延貝今天告訴法新社，東部果瑪市（Goma）第2人死於這種致命病毒。果瑪市是重要交通樞紐。

負責協調對抗歷時一年伊波拉（Ebola）疫情的穆延貝（Jean-Jacques Muyembe）說：「果瑪市一名伊波拉病毒確診病患已死亡。會採取一切措施來阻斷傳染鏈。」

7月16日傳出，果瑪市出現第一起伊波拉病毒死亡病例，引發廣泛關注。

聯合國世界衛生組織（WHO）隔天宣告，伊波拉疫情已構成「國際關注公共衛生緊急事件」，呼籲國際採取行動。

今天公布的數據顯示，剛果民主共和國東部自去年8月1日爆發這種出血性病毒疫情以來，已有1803人喪命。

衛生專家擔心主要城市爆發疫情，這些城市人口稠密和高流動性，使得隔離病患和追蹤曾與感染者接觸過人員的工作，較鄉村更加困難。

第一起死亡患者身分被描述為福音傳道者，此人從果瑪市前往布滕博市（Butembo）；布滕博是伊波拉疫情肆虐最嚴重城鎮之一。

這名佈道者到布滕博7座教堂講道，經且常接觸包括病患在內的信徒，之後搭巴士返回果瑪。

負責協調北基伍省（North Kivu）因應伊波拉疫情的阿貝迪（Aruna Abedi）表示，第2名病患「罹病11天後」抵達一座治療中心。北基伍省是伊波拉疫情最嚴重省分。

「他真的是一起毫無希望案例，因為病情進入末期，於昨夜過世。」

阿貝迪呼籲大眾若出現伊波拉相關症狀要迅速回應，「不要隱匿疑似病例」。（譯者：葉俐緯/核稿：劉學源）1080731