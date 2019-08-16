日媒：日韓關係政冷經冷危機逼近

（中央社記者楊明珠東京16日專電）日本經濟新聞報導，日本與南韓因前徵用工（遭日企徵用的南韓勞工）爭議引發雙方關係惡化，政治的對立已波及經濟，兩國「政冷經冷」的危機逼近。

報導指出，昨天是二次大戰結束74週年紀念日，但日韓因前徵用工爭議引發的對立尚無消除徵兆。日韓彼此加強出口管理，互相採取反制措施，導致貿易、投資、人員往來也蒙受陰影，雖然南韓總統文在寅昨天呼籲日韓對話，但兩國鴻溝仍深。

2001年起連續6年，前日本首相小泉純一郎參拜靖國神社，2012年8月當時的南韓總統李明博登上獨島（日本稱竹島），日韓關係惡化，當年並未大幅動搖兩國經濟。2012、2013年南韓訪日遊客增加，2013年貿易額比前一年增約一成；有前外交官說：「經濟穩，所以政治可以安心吵。」

南韓克服1997年亞洲金融風暴後，經濟高度成長，由日本企業供應零件，南韓三星電子製造完成品，雙方分工合作。儘管政治對立，日韓「政冷經熱」的狀態依然支撐兩國關係。

日韓關係這次情況不同，南韓民眾發起抵制日貨活動，首爾市中心有反日示威抗議集會，日本企業優衣庫（UNIQLO）成了反日標的。

此外，札幌啤酒在南韓所成立的販售啤酒類飲料的合資公司7月銷售量比去年同月減少7成；麒麟啤酒、朝日啤酒在南韓則自我克制減少電視廣告。

今年上半年（1至6月）日韓貿易額比去年同期減少約一成。

日經報導說，前徵用工官司引爆日韓關係惡化，去年10月南韓最高法院判決日本製鐵（前新日鐵住金）公司敗訴，日本企業遭提告、扣押資產，若日本企業資產被變賣，日方勢必採取反制措施，包括日本可能拒絕南韓加入跨太平洋夥伴全面進展協定（CPTPP）。

8月2日日本政府將南韓從適用貿易優惠的「白名單」國家剔除，南韓政府也於12日決定9月起將日本從優惠國名單剔除。歷史問題的對立已造成日韓企業沉重的心理負擔。

另外，2018年日本是南韓第5大出口國，2000年日本是南韓第二大出口國；中國原本是南韓第3大出口國，2018年成為南韓第一大出口國。由此也看出日本的重要性降低，導致日韓摩擦陷入長期化的其中原因。

報導說，文在寅昨天的演說表明期待2045年之前朝鮮半島南北韓統一。在政治方面，重視南北韓一家親的南韓與主張對北韓採取施壓路線的日本，雙方的落差擴大。

不過，有些日本企業冷靜以對，像是東麗（Toray）公司主管表示，並沒受到什麼大影響。此外，三菱商事與南韓企業等合作，今年計畫在越南建設的煤炭火力發電廠仍如期進行。（編輯：王永志）1080816