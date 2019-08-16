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泰國10年來最嚴重乾旱 東北部農損約達30億台幣

最新更新：2019/08/16 18:21

（中央社記者呂欣憓曼谷16日專電）6到10月是泰國雨季，但今年降雨量少，泰國面臨近10年來最嚴重的乾旱。泰國政府估計，這波乾旱讓以農業為主的東北部農損達到30億泰銖（約新台幣30億元）。

雨季降雨量影響泰國農業發展和儲水量，泰國氣象局日前警告，今年雨季降雨量低於平均值，特別是在北部、東北部和中部等農業地區更為嚴重，全泰國的降雨量是近10年來最低。

氣象局指出，今年的熱帶暴風威力比前幾季弱很多，帶來的雨量就比較少，農夫們可能要等到8月底、9月初才會有另一波強降雨。

首當其衝的是泰國農作物生產，民族報（The Nation）報導，根據泰國農業經濟辦公室（Office of Agricultural Economics）釋出的數據，這波乾旱已經讓東北部農業損失高達30億泰銖。

農業經濟辦公室指出，全泰國約有12萬8000公頃的土地受到旱象影響而無法耕種，160萬公頃的作物枯死。

農業經濟辦公室數據顯示，受影響最大的作物是稻米，損失約22萬6452噸、價值約19億泰銖，再來是餵食動物用的玉米，損失約10萬4353噸、價值約7億6300萬泰銖，其他作物如樹薯和甘蔗分別損失了2億6900萬泰銖和1億3000萬泰銖。

泰國總理府發言人娜盧孟（Narumon Pinyosinwat）今天表示，總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）19日將率領相關部會首長前往東北部的素輦府（Surin）和武里喃府（Buriram），視察兩地水庫的狀況，並在素輦府和東北部20個府的首長開會，討論如何應對乾旱狀況。（編輯：林憬屏）1080816

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