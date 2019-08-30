紐西蘭近22年最嚴重麻疹疫情 籲旅客提前打疫苗

（中央社威靈頓30日綜合外電報導）紐西蘭爆發逾22年來最嚴重麻疹疫情，當局要求旅客前往第一大城奧克蘭（Auckland）前，須確認接種過麻疹疫苗。

紐西蘭衛生部副部長詹特（Julie Anne Genter）聲明表示，「如果你打算到奧克蘭旅行，必須確保你在出發至少2週前就已經注射過麻疹疫苗，這包含出生12個月的嬰兒。」

路透社報導，麻疹病例在全球攀升，包含美國及德國等富有國家。部分父母因為理念或宗教上的因素，排斥注射疫苗，就算醫學已經證實，麻疹、流行性腮腺炎及德國麻疹的疫苗不會引發自閉症。

美國目前30州共有超過1200件病例，為1992年以來最嚴重的疫情，英國或德國等其他國家，今年通報的麻疹病例也比以往多。

在紐西蘭，今年至今已有849件麻疹通報病例，成為1997年以來紐西蘭最嚴重的麻疹疫情。

根據國營的紐西蘭廣播電台（Radio New Zealand），奧克蘭就占了731件，其中幾乎1/3來自近2週疫情急速升溫所致。目前奧克蘭以外地區的疫情已經緩和。（實習編譯：陳意安/核稿：陳昱婷）1080830