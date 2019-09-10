無協議脫歐風險猶存 倫敦金融城有信心終將復甦

（中央社倫敦9日綜合外電報導）倫敦金融城政策與資源委員會主席孟珂琳（Catherine McGuinness）今天表示，儘管無協議脫歐會面臨初期「衝擊與混亂」，倫敦金融城終究將會復甦。

孟珂琳在記者會指出：「我真的這麼想…『無協議』脫歐有瀕臨懸崖的風險，有可能造成衝擊與混亂，但我認為不會如初期般嚴重，因為有所準備。」

她說：「因為有規劃，我們會找到方法勉強過關，但仍會有混亂期。」倫敦金融城政府（City of London Corporation）是倫敦極具影響力的金融地區地方政府當局。

她表示：「我對倫敦的未來和英國的金融業深具信心。」她還指出倫敦在金融科技（fintech）和綠色金融領域方面成長強勁。

孟珂琳提到，英國的金融業可能較其他領域更進一步發展，因為在2016年公投贊成脫歐後，這個領域隨即展開規劃。

她說，當英國脫離歐盟時，約5000個金融工作機會將自英國轉離，無論是否達成協議。

摩根大通集團（JPMorgan Chase）、瑞士銀行集團（UBS）和匯豐（HSBC）等銀行業者已宣布計畫，將把工作機會轉移至英國以外地區。

根據安永聯合會計師事務所（EY）近期調查，英國金融服務企業公布，在重新安置、法律建議和應急經費等花費支出達13億英鎊（約新台幣500億元）。

此外，這些企業也提列26億英鎊資本，以挹注新的非英國總部。

英國首相強生（Boris Johnson）誓言，無論有無正式脫歐協議，英國都將在最後期限10月31日脫離歐盟。（譯者：徐睿承/核稿：盧映孜）1080910