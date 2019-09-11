煞車系統瑕疵 通用汽車召回近350萬輛車

（中央社華盛頓11日綜合外電報導）由於真空泵瑕疵造成煞車裝置不靈光等問題，恐增加車禍發生機率，通用汽車（General Motors，GM）決定召回共計346萬輛皮卡小貨車和運動休旅車（SUV）。

根據GM提供給美國運輸部國家公路交通安全管理局（NHTSA）的資料，召回對象為2014至2018年車款，包括Cadillac Escalade、Chevrolet Silverado、Chevrolet Tahoe、GMC Sierra、Chevrolet Suburban、GMC Yukon等，召回原因為真空泵形成的真空狀態可能隨時間減少。

NHTSA去年11月即針對此問題展開初步調查，隨後指出有9起車禍和2起受傷事件和GM的產品瑕疵有關。今年7月，NHTSA提供GM更多案例報告，促使GM展開正式調查。

GM目前未提供確切數據，說明有多少起傷害或車禍與真空泵瑕疵有關，但表示「在罕見情況下」，此瑕疵可能會影響煞車裝置。

根據GM的說法，2014年以前的車款採用不同的煞車輔助系統設計，而2018年以後生產的車輛則未使用遭調查的真空泵設計。（譯者：陳韻聿/核稿：劉學源）1080911