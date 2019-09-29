南韓非洲豬瘟蔓延 撲殺9萬頭豬隻加強防疫

（中央社記者姜遠珍首爾29日專電）南韓爆發非洲豬瘟疫情，當局在全國共撲殺9萬5089頭豬隻。南韓農林畜產食品部要求全國落實家畜禁運令，並對生豬及運輸車輛、屠宰場地、屠宰工具徹底消毒，嚴防疫情擴散。

南韓聯合新聞通訊社報導，農林畜產食品部長官金炫秀今天上午主持非洲豬瘟防控工作檢查會議時做出上述表示。

南韓京畿道坡州市17日發現首例非洲豬瘟以來，截至27日，南韓全國共確認9起非洲豬瘟案例，其中5起出現在仁川市江華郡，當地在疫情發生後共撲殺3萬8000餘頭生豬，南韓全國共撲殺9萬5089頭生豬。

南韓政府18日將包括京畿道北部坡州、漣川、抱川市、東豆川市、金浦市、鐵原郡等6個市郡劃定為非洲豬瘟重點防控區，下令3週內禁止將此一重點防控區域內的豬隻移往他處，以嚴防疫情向外擴散。

此外，報導指出，南韓忠清南道共有1227家養豬農戶共飼養240萬頭豬隻，忠清南道是南韓養豬數量最多的行政區，轄區內的洪城郡是豬隻屠宰批發重點地區，目前傳出洪城郡洪北邑一家養豬場裡有19隻豬被「壓死」，若屆時檢出非洲豬瘟陽性反應，有「畜產重地」之稱的洪城勢將成為非洲豬瘟疫情淪陷區。

報導也提到，南韓28日豬肉批發價格為每公斤5657韓元（約合新台幣146元），較家畜禁運令下達前一天的交易價格大漲31.9%，比去年同期增加15.2%。（編輯：周永捷）1080929