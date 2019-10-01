無協議脫歐陰影籠罩 英銀行業務量降至28年低

（中央社倫敦1日綜合外電報導）根據英國工業總會（CBI）和資誠會計師事務所（PwC）一項聯合調查顯示，無協議脫歐的威脅已導致英國金融服務業獲利衰退和信心下滑。

這項季度調查顯示，在截至9月底為止的3個月，銀行業務量以28年來最快速度衰退。

銀行、保險和投資基金每年挹注英國經濟數十億英鎊的稅收。然而，一旦10月31日無協議脫歐，英國金融服務業進入歐盟這個他們最重要市場的管道恐受阻。

這項針對83個金融服務機構進行的季度調查顯示，整體金融服務業信心以2008年9月金融危機以來最快速度衰退。英國金融服務業信心已連續15季持平或衰退。

英國工業總會首席經濟學家紐敦-史密斯（ Rain Newton-Smith）表示：「金融服務業是英國領先世界服務業皇冠上的寶石。」

距離脫歐期限僅剩一個月，英國和歐盟遲遲未能達成協議。英國金融機構已斥資數百萬英鎊在歐盟設置據點，因應脫歐的可能狀況。

調查顯示，英國金融服務業獲利以2009年來最快速度衰退，但銀行業人力卻以2006年12月以來最快速度增加，或許是日益增加的法規要求所致。

調查顯示，展望12月的季度，銀行業務量料進一步衰退。至於明年，諸如最新法規、脫歐、資訊科技支出，加上客戶轉向對手等因素，恐對英國金融服務業帶來打擊。（譯者：劉淑琴/核稿：劉文瑜）1081001