更多編輯台推薦新聞：
不滿聯賽因中國改時間 法甲球迷場內排西藏雪山獅旗
國際

不滿聯賽因中國改時間 法甲球迷場內排西藏雪山獅旗

日本減輕稅率因應10%消費稅 部分商品不漲
國際

日本減輕稅率因應10%消費稅 部分商品不漲

早安世界》颱風米塔陸警解除 6縣市大雨特報
早報

早安世界》颱風米塔陸警解除 6縣市大雨特報

獨家／授權費談不攏 東森幼幼台10/1北市部分地區斷訊
生活

獨家／授權費談不攏 東森幼幼台10/1北市部分地區斷訊

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
川普電話門外一章 大學生搶下第一手獨家新聞
首頁 / 國際

無協議脫歐陰影籠罩 英銀行業務量降至28年低

最新更新：2019/10/01 12:37

（中央社倫敦1日綜合外電報導）根據英國工業總會（CBI）和資誠會計師事務所（PwC）一項聯合調查顯示，無協議脫歐的威脅已導致英國金融服務業獲利衰退和信心下滑。

這項季度調查顯示，在截至9月底為止的3個月，銀行業務量以28年來最快速度衰退。

銀行、保險和投資基金每年挹注英國經濟數十億英鎊的稅收。然而，一旦10月31日無協議脫歐，英國金融服務業進入歐盟這個他們最重要市場的管道恐受阻。

這項針對83個金融服務機構進行的季度調查顯示，整體金融服務業信心以2008年9月金融危機以來最快速度衰退。英國金融服務業信心已連續15季持平或衰退。

英國工業總會首席經濟學家紐敦-史密斯（ Rain Newton-Smith）表示：「金融服務業是英國領先世界服務業皇冠上的寶石。」

距離脫歐期限僅剩一個月，英國和歐盟遲遲未能達成協議。英國金融機構已斥資數百萬英鎊在歐盟設置據點，因應脫歐的可能狀況。

調查顯示，英國金融服務業獲利以2009年來最快速度衰退，但銀行業人力卻以2006年12月以來最快速度增加，或許是日益增加的法規要求所致。

調查顯示，展望12月的季度，銀行業務量料進一步衰退。至於明年，諸如最新法規、脫歐、資訊科技支出，加上客戶轉向對手等因素，恐對英國金融服務業帶來打擊。（譯者：劉淑琴/核稿：劉文瑜）1081001

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報